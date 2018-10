Schnee könnte bald mit Flocke spielen

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Die Kleintierausstellung in der Neuzeller Mehrzweckhalle hat am Wochenende etliche Züchter und Familien angelockt. Ein paar Langohren und Federtiere wechselten den Besitzer und Pokale wurde natürlich auch verteilt.

„Der Hase mag mich“, ruft Lotta ganz entzückt, als das weiße Kaninchen an ihrem Finger schnuppert. „So eins habe ich auch“, erzählt die Fünfjährige aus Neuzelle und schaut ganz verliebt auf den Käfig mit der Zwergrasse Hermelin Blauauge. Flocke sei der Name. „Und mein Kaninchen nenne ich dann Schnee“, verrät Lottas Schwester Alissa.

Die Neunjährige bekommt nämlich demnächst auch ein Kaninchen und kann es kaum noch erwarten. Die beiden Mädchen gehören am Sonnabendnachmittag zu etlichen Kindern, die gemeinsam mit ihren Eltern in die Neuzeller Mehrzweckhalle gekommen sind, um sich etwa 200 Langohren, Tauben, Hühner und andere Vögel anzusehen.

An der einen Ecke gurrt es, an der anderen ertönt ein „Kikeriki“, dort knabbert ein Kaninchen lautstark an der Möhre und gleich daneben wird friedlich geschlummert. Zu entdecken gibt es jedenfalls so einiges. „Schau mal, die steht ja nur auf einem Bein“, staunt eine Besucherin, als sie bei den Deutschen Modenesern angekommen ist. Die Rassetaube beobachtet ihrerseits das Treiben außerhalb des Käfigs, genau wie das Aachener Lackschildmövchen. Die Haustaube hat es sich allerdings gemütlich gemacht, fast scheint es so, als fielen ihr die Augen immer wieder zu.

Joachim Drenkow und Manfred Müksch faschsimpeln indes angeregt. „Ich war auch mal bei den Neuzeller Kleintierzüchtern“, verrät Drenkow, der im Eisenhüttenstädter Ortsteil Schönfließ wohnt. Dort züchtet er noch immer Kaninchen, Tauben und Hühner. „Aber ich mache das nur noch für mich, ich stelle nicht mehr aus, kann ich ja auch nicht. Da ich kein Vereinsmitglied mehr bin, kann ich die Tiere nicht beringen lassen.“ Diese Ringe seien aber so etwas wie der Personalausweis, sagt der Rentner.

Für die Ausstellung in der Mehrzweckhalle, deren Veranstalter die Kleintierzüchter in Neuzelle und Fünfeichen sind, findet er nur lobende Worte: „Das haben sie wieder gut hingekriegt, da habe ich gestaunt.“ Auch schöne Tiere seien dabei. „Aber das sind ja auch echte Experten hier.“ Er selbst kaufe auch hin und wieder Tiere, und zwar nur bei solchen Zuchtausstellungen. „Wenn ich mal was Frisches brauche. Man muss ja mal eine Blutauffrischung haben.“

Manfred Müksch nickt. Die Männer haben sich bei Ausstellungen kennengelernt und tauschen sich immer über ihre neuesten Zuchtergebnisse aus. Müksch ist extra aus Guben gekommen. Und nächstes Wochenende wird er in Friedland selbst ein paar Tiere präsentieren. Da wird er dann wohl auch Joachim Drenkow wiedertreffen. „Schade, dass das Interesse an der Kleintierzucht immer mehr nachlässt“, sagt Müksch. „Irgendwann wird es wohl nur noch große Ausstellungen geben.“

Das Interesse in Neuzelle ist an diesem Wochenende aber erstaunlich gut. Sogar ein paar Tiere wurden verkauft. „Mama, ich möchte das hier, nur das hier“, bittet Alissa mit Blick auf ein schneeweißes Kaninchen. Und da hat sie genau das Richtige auf dem Kieker. Denn das Exemplar der Rasse Hermelin Blauauge wurde als Beste Häsin ausgezeichnet. Der kleine Goldpokal wandert zur Zuchtgemeinschaft von Marion und Frank Hoffmann nach Ziltendorf. Genau wie der für den Besten Rammler. Den hat ein wildfarbiger Zwergwidder abgesahnt. „Hervorragend“ heißt es auf den Bewertungsschildern beider Langohren.

Alissa und Lotta jedenfalls sind ganz vernarrt in das weiße Prinzesschen im Käfig. Das könnte bald schon „Schnee“ heißen und künftig mit „Flocke“ im Garten in Neuzelle rumhoppeln. Wenn Mutti und Vati „Ja“ sagen.