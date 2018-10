Eckstoß ins Glück

Eberhard Fehland

Frankfurt Der 1. FC Frankfurt scheint in der Brandenburgliga immer besser Fuß zu fassen. Mit dem verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg gegen die TSG Einheit Bernau blieb der Oberliga-Absteiger im fünften Spiel in Folge ungeschlagen und dadurch an der Spitze dran. Das Tor des Tages erzielte Robin Grothe mit einem direkt verwandelten Eckball vor der Pause.

Unterschiedlicher hätten die Urteile der Trainer hinterher kaum ausfallen können. „Ich bin heute sehr zufrieden, das Team lebt Fußball“, so der strahlende Frankfurter Jan Mutschler. „Nach sehr schlechter Vorstellung hatten wir hier keinen Punkt verdient“, so ein enttäuschter Nico Thomaschewski für die Gäste.

Die Zuschauer erlebten in der ersten Hälfte einen durchaus niveauvollen Vergleich – vielleicht sogar den besten der letzten Zeit im Stadion der Freundschaft. Daran hatten beide ihren Anteil, weil sie den Angriff suchten, Kombinationen und schwierige Direktschüsse versuchten. Und sie entwickelten auch Ideen mit Pass in die Gasse. Sicher, nicht alles gelang, sonst wäre es eventuell 4:3 ausgegangen. Aber so wurde es ein abwechslungsreicher, spannender Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die Gastgeber. „Sie sind jung, dynamisch, stark in der Offensive“, wie Thomaschewski neidlos anerkennen musste. Und sie scheuten diesmal weder die Zweikämpfe noch das kraftraubende Pressing.

Chancen im Doppelpack für Sandro Henning (16./30.) und John Lukas Sauer (28./37.) standen Möglichkeiten für Fritz Söllner (11.), Andre Lubega (29.) und Volkan Altin (32.) gegenüber. Mit Spielverlagerungen über die Außenpositionen und daran anschließenden Flankenbällen erarbeiteten und erspielten sich die Oderstädter nicht nur optische Feld- und Chancenvorteile. Das Eckenverhältnis von 8:2 in der ersten Halbzeit könnte Beleg dafür sein.

Einen dieser Standards verwandelte Robin Grothe direkt. Sein Eckstoß, von der linken Seite getreten, passierte Freund und Feind, landete flach im rechten Eck. Seltenes Fußballerglück – aber nicht für Grothe (22). Dem offensiven Mittelfeldspieler war dieses Kunststück schon im Pokal gegen den neuen Liga-Spitzenreiter Neuruppin gelungen (zur 2:1-Führung, Endstand 6:7 n.E.). Diesmal reichte sein Treffer zum fünften Saisonsieg. „Den hat sich die gesamte Mannschaft verdient“, wehrte er jegliches Eigenlob ab. „Die gute Serie wollen wir fortsetzen, denken von Spiel zu Spiel in einer Liga, in der jeden jeden schlagen kann.“

Die zweite Hälfte begannen die Platzherren so, wie sie die erste beendet hatten: schwungvoll, druckvoll, mit einer Riesenchance für Artur Aniol. Von Henning klug in die Gasse geschickt, scheiterte der antrittsstarke und lauffreudige Stürmer jedoch am reaktionsschnellen Niklaas Seifarth (50.). Rächen sollte sich das aber nicht mehr. Denn auch, wenn die Randberliner reagierten und taktisch auf ein 4-4-2 umstellten, viel gelang ihnen nicht mehr, Zählbares schon gar nicht.