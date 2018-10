Kantersieg im Derby

Matthias Braun, Stephan Dreyse

Altlandsberg Die Handball-Frauen des MTV Altlandsberg mussten am Sonnabend eine deutliche Niederlage im Brandenburg-Derby der 3. Liga Nord gegen den Frankfurter HC hinnehmen. In eigener Halle unterlagen die Schützlinge von Trainer Sebastian Grenz nach ausgeglichener erster Hälfte am Ende noch mit 20:30 (12:13).

Erfolgreichste Werferinnen beim Sieger waren Vanessa Plümer (elf Tore) sowie Michéle Dürrwald, die sieben Mal traf.

Nach nervösem Beginn mit Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten hatten zunächst die Hausherren beim 3:1 (6.) die Nase vorn. Doch insbesondere Gäste-Spielerin Vanessa Plümer hatte etwas dagegen. Ob auf der rechten Außenbahn frei gespielt, vom Siebenmeterpunkt oder im Tempogegenstoß erzielte die 18-jährige Linkshänderin die nächsten fünf FHC-Tore zur ersten Führung der Gäste (5:6/12.).

In einer umkämpften, fehlerbehafteten ersten Spielhälfte gelang es danach keiner Mannschaft, sich abzusetzen. Die besseren Chancen dazu hatte der FHC, nutzte sie aber nicht konsequent genug. So stand trotz Frankfurter Überlegenheit zur Pause beim 13:12 nur ein Ein-Tore-Vorsprung für die Oderstädterinnen auf der Anzeigetafel.

Das sollte sich nach dem Wechsel ändern. Mit einem 4:1-Lauf durch zwei Strafwürfe von Vanessa Plümer und Treffern von Michéle Dürrwald und Kathi Müller setzte sich der FHC erstmals auf 17:13 ab (36.). In der Folge hatte der MTV Probleme damit, durch die sicher stehende Deckung des Gäste-Teams zu guten Abschlüssen zu kommen. Insbesondere die vorgezogene Deckung der Frankfurter gegen Josephin Keßler machte dem Gastgeber zu Schaffen. Wenn dann doch einmal ein Wurf durchkam, war meist FHC-Torhüterin Ronja Nühse zur Stelle.

Zudem waren die Gäste in der Offensive stets gefährlich. Als Michéle Dürrwald mit einem Doppelschlag acht Minuten vor dem Ende das 24:18 für die Oderstädterinnen erzielte, war die Vorentscheidung gefallen. Altlandsberg war „stehend K.o.“ und der FHC erhöhte auch dank einer wie entfesselt aufspielenden Michéle Dürrwald final auf 30:20.

„Glückwunsch an die Mannschaft, vor allem für die zweite Halbzeit“, lobte Gäste-Trainer Wolfgang Pötzsch sein Team. „Das war eine tolle Abwehrleistung.“ FHC-Kapitän Kathleen Müller freute sich ebenso. „Wir haben uns gut vorbereitet und wussten ganz genau, worauf es hier heute ankommt“, so die 22-Jährige. „Wir wussten, es ist ein Derby und das ist immer etwas ganz Besonderes.“

MTV-Trainer Grenz haderte dagegen mit dem Am Ende deutlichen Ergebnis. „Wir mussten einige verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren. Dadurch mussten Spielerinnen Rollen übernehmen, die sie sonst nicht spielen, wodurch oftmals die Zuteilung nicht gestimmt hat.“ Letztendlich sei aber etwas anderes ausschlaggebend für die Niederlage gewesen, so Grenz. „Uns haben heute teilweise die einfachsten taktischen Mittel gefehlt, um dagegenzuhalten.“