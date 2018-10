„Verkrampft, mutlos, herzlos“

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt hat den Sprung ins untere Mittelfeld verpasst. Er unterlag zu Hause Schlusslicht SV Falkensee-Finkenkrug 0:3 (0:1).

3:2 in Seelow, 0:0 gegen Lübben. Mit einem erfolgreichen Heimspiel gegen SV Falkensee-Finkenkrug wollte der sportliche Leiter des FC Eisenhüttenstadt, Harry Rath, dem aus dem Urlaub kommenden Trainer Andreas Schmidt das Team mit einem Mittelfeld-Platz übergeben. Ausgerechnet in den beiden Heimspielen gegen im Tabellenkeller angesiedelte Gegner musste Rath mit einem Punkt zufrieden sein. Gründe dafür konnte er einige vorweisen. „Wir haben knapp 30 Spieler, doch bekommen wir keine Kontinuität ins Aufgebot. Wir können jeden Gegner schlagen wie in Seelow, aber auch gegen jede Mannschaft verlieren wie heute. Da muss ich schon an die Opferbereitschaft einiger Spieler appellieren, von denen wieder einige nicht zur Verfügung gestanden haben. Da hat bei uns einiges an Qualität gefehlt.“

Unbedingt Spaß gemacht hätten ihn daher die vergangenen drei Wochen nicht. „Meine Aufgabe in der ersten Reihe ist erst einmal vorbei. Nun bin ich zufrieden, dass ich diese wieder abgeben kann. Das war sehr nervenaufreibend, vor allem, was ich alles an Telefonaten führen musste.“ So habe er gegen Falkensee auch nicht fitte Spieler bringen müssen.

Dem Eisenhüttenstädter Spiel war anzumerken, dass einige Stammspieler wie Mariusz Wolbaum, Tony Wernicke oder Michel Becker fehlten. Zwar hielten beide Mannschaften das Tempo hoch, doch spielerisch lief zunächst hüben wie drüben wenig zusammen. In der 21. Minute versuchte es Lukasz Szywala mi einem Freistoß aus 18 Metern, der Ball flog mindestens einen Meter über das Tor. Übrigens gehört der Routinier zu den Akteuren, die kaum mit der Mannschaft trainieren. In der 37. Minute dann die Initialzündung für die Partie, allerdings im positiven Sinne für die zunächst verunsicherten Gäste. Beim ersten gezielt vorgetragenen Angriff der Falkenseeer vollendete er nach einem Zuspiel von der rechten Seite in halbrechter Position mit einem platzierten Flachschuss aus zehn Metern. Das verlieh dem Tabellenletzten sichtbar Flügel, der fortan den deutlich direkteren Zug zum Tor als die weiterhin harmlosen Gastgeber zeigte. Den ersten platzierten Eisenhüttenstädter Torschuss gab übrigens Georges Florent Mooh Djike in der 63. Minute ab.

Zwar verhinderte der mutig herauslaufende FCE-Schlussmann Martin Stemmler am beziehungsweise außerhalb der Strafraumgrenze noch einige Gegentreffer, doch Lenz bekamen die Gastgeber laut Rath nie so richtig in den Griff. Nahezu folgerichtig traf er noch zweimal (51., 90.+3).

So sprach Gäste-Trainer André Bittner von einem „Ende der Leidenszeit. Die Mannschaft hat sich endlich für ihre Arbeit und Laufbereitschaft belohnt. Den Sieg hat sie sich verdient erarbeitet.“ Über einen verdienten Gäste-Sieg urteilte auch Harry Rath, der sarkastisch meinte, im Vergleich zur Vorsaison beim 0:10 gegen diesen Kontrahenten habe sich die Mannschaft immerhin gesteigert. „Doch das war heute nicht die Leistung, die ich erwartet habe. Alles war verkrampft, mutlos, herzlos. Wenn der nach einer Stunde eingewechselte André Beuthel mehr Zweikämpfe gewinnt als die meisten anderen in 90 Minuten, dann sagt das schon viel. Ich habe schon mehr Herz und Leidenschaft erwartet. Wir haben den gegnerischen Keeper lediglich bei zwei ruhenden Bällen gefordert, das reicht nicht.“

Allerdings dürfte auch der 34-jährige André Beuthel mittelfristig nicht der Hoffnungsträger der Eisenhüttenstädter sein. „Wir wissen alle, was André Beuthel leisten kann. Wen er regelmäßig trainieren würde, wäre er für die Brandenburgliga ein Leistungsträger. Vielleicht hilft er uns bis Weihnachten“, erklärt Rath. Da der zuletzt wegen einer Erkältung aussetzende Beuthel jedoch aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr den zeitlichen Aufwand für die Brandenburgliga anstrebt, baut Rath eher auf Rückkehrer wie Kapitän Mariusz Wolbaum, der gegen Falkensee-Finkenkrug den zweiten Teil seiner Rot-Sperre abgesessen hatte. Zudem sollten einige Akteure zurückkommen, deren Gründe für ihr Fehlen Rath nicht in jedem Fall nachvollziehen kann.