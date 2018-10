Zwei Landestitel für Uckermärker

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die Berlin/Brandenburgmeisterschaft der Motocrossfahrer ist zu Ende. Zwei Landesmeistertitel, zwei zweite und zwei dritte Plätze fuhren uckermärkische Fahrer in zehn Klassen ein, dazu gelangen weitere Top-Ten-Platzierungen.

Einen Landes-Titel holte Oliver Simon vom MSC Kieskuhlenterror Gramzow in der Klasse Senioren ab 35 Jahren in unsere Region. 336 Punkte in acht Rennen brachten ihn auf die Spitzenposition. In 15 Läufen kam er zehn Mal auf Platz 1, erntete dafür volle Punktzahl (25). Stefan Schulzendorf vom MSC Fürstlich Drehna war ihm lange auf den Fersen, schwächelte aber zum Schluss und fuhr mit 288 Punkten Platz 2 ein. Hervorzuheben ist auch der vierte Platz von Danny Siromski (MSC Parmen/235), aber auch das Abschneiden von Thomas Günter (MSC Kieskuhlenterror/165 P./7.), Vico Briesewitz (MSC Parmen (132/8.) und Martin Discher, dem letztjährigen Vizemeister (MSC VfL Vierraden/116/9.). Discher hatte einfach zu viele berufsbedingte Ausfälle, um vorn mitzumischen. 50 Fahrer sind hier am Start gewesen – aber nicht alle regelmäßig.

In der zweiten Senioren-Klasse (ab 45 Jahren) hob sich Mario Wetzel vom MSC VfL Vierraden besonders hervor. Platz 5 mit 179 Punkten war ein solides Ergebnis. „Die Saison ist für mich ohne Stürze und Ausfälle über die Bühne gegangen. Am Ende reichte es sogar noch für einen Pokal“, freute sich Wetzel. Nur vier Zähler hinter ihm kam Heiko Steinmann vom MSC Templin ein (175). 45 Fahrer standen in der Punkteliste.

In der Clubsport-Klasse war Max Knobel vom VfL Vierraden bester Uckermärker. Er fuhr 132 Zähler und Platz 8 ein. Nach einigen Ausfällen war nicht mehr möglich. Durch sehr gute Tagesleistungen mit einem Laufsieg, zweiten und dritten Plätzen zeigte Max, dass er weit nach vorne fahren kann. In der Open-Klasse erreichte Florian Kunkel vom MSC Parmen mit 224 Punkten und Platz 6 die einzige Top-Ten-Platzierung.

Auch die „jungen Wilden“ zeigten großes Können. Bei den Jüngsten (50 ccm/6 bis 9 Jahre) erreichte Arik Walter vom MSC Parmen Platz 3 (284 P.) und Tim Stüdemann von Kieskuhlenterror wurde Vierter (246). Hier waren zehn Knirpse am Start.

In der 65-er Klasse (8-12 Jahre) fuhr Linus Lorens vom MSC Templin einen Silberrang ein (359). Aron Walter von Kieskuhlenterror belegte Platz 6 (210).27 Starter wurden hier verzeichnet. Den großen Erfolg in der85-er Klasse (10-16 Jahre) landete Eric Rakow vom MC Uckermark Prenzlau. Mit 315 Punkten holte er sich den Landestitel vor Gustav Busch (MC Dreetz/274). Mehr Uckermärker waren unter den 16 Startern nicht dabei.

Die beste Platzierung in der MX2-Klasse (ab 14 Jahren, mit 42 Fahrern) fuhr Kilian Ramm (Kieskuhlenteror/139 P./6.) ein. Bei den 14- bis 18-Jährigen (125 ccm) machten zwei Templiner auf sich aufmerksam. Hannes Kischio lag mit nur sechs Punkten Rückstand zum Führenden auf Platz 2 (153), Teamkollege Lasse Lorenz belegte den Bronzeplatz (134) von insgesamt 13 Fahrern.

Die Ladies-Klasse war schon früher fertig. 14 Damen gingen an den Start, darunter auch Julia Matznick vom MSC Parmen, die Achte wurde (166). Den Sieg holte die Fürstenwalderin Angelina Gersdorf (309).

Für den VfL Vierraden starteten in dieser Saison noch Marcel Zechin, Philipp Röhn, Tom Wetzel und Julian Stein, die einige Punkte mit nach Hause nahmen. VfL-Mitglieder sind aber auch beim KKT-Hühnercup gestartet. Der MSC Kieskuhlenterror, der diesen Cup vor vielen Jahren ins Leben rief, bereitet so die uckermärkischen Talente auf die Meisterschaften vor. Tino Lemanski, Christoph Zechin und Max Knobel fuhren dort mit. Aktuell sind beim MSC VfL Vierraden 22 Mitglieder gelistet.