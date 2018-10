Union gewinnt rassiges Derby

Szene eines Derbys, in dem es zur Sache ging: Bernaus Alexander Schadow (in Blau) rasselt im Luftkampf mit dem Klosterfelder Verteidiger Felix Klaka zusammen. © Foto: Andreas Gora

Britta Gallrein

Bernau Zahlreiche Treffer, eine unerwartete Wendung und viele Emotionen – das Spiel in der Fußball-Brandenburgliga zwischen dem Gastgeber FSV Bernau und der SG Union Klosterfelde hatte den Namen Derby wirklich verdient.

Dabei sah es nach eine Viertelstunde noch nach einem ruhigen Nachmittag auf dem Sportplatz in Rehberge aus. Nach zwei eklatanten individuellen Fehlern und einer katastrophalen Abwehrleistung der Gäste aus Klosterfelde steht es in der 15. Minute bereits 2:0 für den FSV. Erst ist es Unions Tim Borchert, der den Ball im Spielaufbau an den wachsamen Georg Macht verliert, der außen durchläuft und auf Ümit Ejder ablegt. Felix Klaka kommt nicht mehr ran und Ejder schiebt ein zum 1:0 (5.). Dann sprintet Bernaus Alexander Schadow alleine auf Union-Schlussmann Dennis Tietz zu, der kommt weit rausgelaufen, wird umlaufen und Schadow schießt den Ball ins leere Tor. „Ich dachte, ich komme noch rechtzeitig ran“, so ein angefressener Dennis Tietz später.

Die Bernauer kommen in dieser Phase zu Chancen im Minutentakt, Unions Abwehr wackelt wie ein Lämmerschwanz. Doch dann wie aus dem Nichts der Anschlusstreffer. Der Ex-Bernauer Lukas Bianchini kann seine Verfolger abschütteln, zieht aus 15 Metern einfach mal ab und trifft zum 2:1 (23.).

Es folgt das, was Fußball so spannend macht: Aus unerklärlichen Gründen dreht sich jetzt das Spiel. Der Treffer bringt Bernau völlig aus dem Konzept. Dabei sind die Hausherren ab der 41. Minute einer mehr. Unions-Innenverteidiger Michael Laletin springt völlig unnötig auf Höhe der Mittellinie dem Bernauer Ümit Ejder mit voller Wucht in den Körper. Schiedsrichter Daniel Läser zeigt dem Verteidiger völlig berechtigt die rote Karte – es folgt die erste Rudelbildung.

Nach der Pause ist Union das spielbestimmende Team. Bernau kann aus der Überzahl kein Kapital schlagen, kommt nicht zu einer einzigen Torchance. Nach einem Eckball für Union kann Bernaus Keeper Glenn Böhme den Schuss von Dennis Aerts nur abprallen lassen – der von Jerome Ehweiner dagegen sitzt und die Gäste führten mit 3:2 (77.). Großer Jubel beim Union-Anhang, der sein Team jetzt lautstark unterstützt.

Kurz darauf ein schöner Unioner Konter. Jerome Ehweiner läuft im zwei gegen eins auf FSV-Kepper Glenn Böhme zu, sieht links den besser platzierten Raif Yaman, legt auf ihn ab und der bedankt sich mit dem alles entscheidenden Treffer zum 4:2 für die Gäste. Die Union Fans jetzt total aus dem Häuschen, die Gesichter auf der FSV Bank dagegen sprechen Bände.

Es bleibt ein emotionsgeladenes Spiel. Als Union-Keeper Tietz in der 81. Minute einen harmlosen Bernauer Schuss hält, wird er am Boden liegend von einem Spieler angegangen – erneut bilden sich Spielertrauben, es wird gezogen und geschubst. Die Union Fans feiern danach jeden Ballgewinn ihres Teams, das das 4:2 ins Ziel bringt.

Nach dem Abpfiff geht es auf dem Spielfeld mit verbalen und körperlichen Attacken weiter. Einer aber, der freut sich richtig. „Mein Tipp ist aufgegangen“, jubelt Lukas Biachini, der das 4:2 im Vorbericht exakt vorausgesagt hatte. FSV-Coach Christian Städing, der nach der Niederlage gegen Stadtkonkurrent Einheit damit die zweite Derby-Pleite einstecken musste, war dagegen nicht nach Jubel zumute. „Nach dem 2:1 lässt die Mannschaft für mich auf unerklärliche Weise die Schultern hängen und es wird ein ganz anders Spiel. Wir haben zu Recht verloren.“ Bitter für die Bernauer, die mit dem Aufstieg liebäugeln und sich jetzt auf Tabellenplatz sieben befinden.

„Mit den zwei Gegentoren haben wir es uns schwer gemacht, aber man hat gesehen, dass wir fußballerisch 100prozentig mithalten können, teilweise sogar die bessere Mannschaft waren was Kombinationen anbetraf. Mir war klar, dass wir in der zweiten Hälfte trotz Unterzahl unsere Chancen bekommen würden“, so ein zufriedener Union-Coach Gerd Pröger, der sich etwas wunderte über den Gegner. „Wir haben mit einer kämpferischen und diszipliniert guten Leistung gegen einen Gegner gewonnen, der heute nicht so richtig ins Spiel gekommen ist. Da hatte ich gerade vom fußballerischen noch mehr erwartet. Der Kombinationsfußball, den Bernau ja spielen kann, der hat heute nicht stattgefunden.“