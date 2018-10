Tapfere Preussen unterliegen

Ulrich Gelmroth

Neuruppin Fußball-Brandenburgligist Preussen Eberswalde kassierte beim neuen Tabellenführer MSV Neuruppin zwar seine dritte Niederlage in Folge in der Liga, zeigte aber einen ganz starken Auftritt. Erst in der Schlussphase konnte der MSV, der die Oberliga anstrebt, das Spiel an sich reißen, gewann durch den späten Treffer in der letzten Spielminute mit 2:0 Toren.

Die Eberswalder haben derzeit viele Ausfälle zu verkraften. Mit elf Feldspielern und zwei Keepern trat man beim Tabellenzweiten an, der aus den Vollen schöpfen konnte. Nach dem Spiel sah man MSV-Trainer Henry Bloch die Erleichterung über den späten Heimsieg an. „Respekt vor der Leistung der Preussen. Es war ein enorm schweres Spiel für uns. Wir mussten viel Disziplin und Geduld aufbringen, bis uns der entscheidende Treffer gelang.“ „Wir haben sehr gut gegen den Ball gestanden, hatten zwei, drei gute Gelegenheiten jede Halbzeit. Am Ende fehlte uns etwas die Kraft“, erklärte Trainer Marjanovic, der am Samstag im Westendstadion gegen Oberligaabsteiger Victoria Seelow auf einige Rückkehrer hofft. Ein dritter Heimdreier ist dringend von Nöten, will man nicht in die Gefahrenzone abdriften.

Das Spiel war vom gegenseitigen Respekt geprägt, keiner ging vorerst volles Risiko. Die erste Topchance gehörte dem MSV (9.). Preussen hatte seine in der 14. Minute. Eine feine Flanke von Djordje Petrovic köpfte Stürmer Arafa El-Moghrabi aus fünf Meter knapp über die Querlatte. Meist wurden auf beiden Seiten durch die konsequente Abwehrarbeit jedoch der Erfolg aus der Distanz gesucht. Vergeblich. Denn auch beide 31-jährigen Keeper, Daniel Fraufarth und Preussens Lennard Peter, zeigten ihre Klasse. Torlos wurden die Seiten gewechselt.

Am Spielgeschehen auf Augenhöhe änderte sich nichts. Eberswalde hatte weitere gute Möglichkeiten. So eine herrliche Ballstafette über Shutaro Muraguchi auf El-Moghrabi, der auf Chinonso Okoro am Elfmeterpunkt ablegte. Doch der Volley-Schuss ging einen Tick zu hoch (48.). Zudem verzog Nick Lange knapp (49.) und El-Moghrabi setzte einen Kopfball neben den Dreiangel (55.). Die wohl dickste Chance für den MSV nach einer Stunde. Erst traf Stürmer Markus Lemke den Pfosten und setzte den Nachschuss ans Außennetz. Trainer Bloch brachte danach mit Tobias Voelkel und Lukas Japs frische Offensivkräfte. Japs führte sich gleich mit einem gefährlichen Distanzschuss ein und leistete dann die Vorarbeit für die 1:0-Führung (75.) durch Jacob Krüger.

Eberswalde stemmte sich zwar gegen die drohende Niederlage, hatte in dem rasanten Spiel jetzt aber sichtbar kräftemäßige Defizite. Als in der Schlussminute ein Preussen-Angriff vom Gastgeber abgefangen wurde, besiegelte das schnelle Umkehrspiel über Japs auf Lemke zu Florian Riehl im Gästestrafraum das Schicksal der tapfer kämpfenden Preussen, 2:0 (90.). Über 75 Minuten hatte die Elf von Trainer Marjanovic dem spielstarken neuen Liga-Ersten erfolgreich Paroli geboten, hätte sich einen Punkt verdient.