Gäste eine Nummer cleverer

Udo Plate

Seelow (MOZ) In einer allemal sehenswerten wie auch intensiv geführten Brandenburliga-Partie unterlag Gastgeber Victoria Seelow der Oranienburger Eintracht mit 0:2 (0:0). Die Treffer der Gäste erzielten Marc Markgraf nach knapp einer Stunde sowie Miguel Unger in der 69. Minute.

„Ich habe die Seelower Elf in dieser Spielzeit nicht nur bei den Heimspielen gegen den FC Eisenhüttenstadt und TSV Bernau unter die Lupe genommen, sondern bereits einige Male mehr. Und ich bleibe dabei: Es ist für eine Mannschaft, die über Jahre hinweg den Brandenburger Fußball in der Oberliga Nord mitgeprägt hat, nicht leicht, nach dem Abstieg in der Brandenburgliga wieder Fuß zu fassen. Da wartet noch eine Menge Arbeit auf meinen Kollegen Peter Flaig. Der Sieg meiner Jungs geht allerdings mehr als in Ordnung. Aber natürlich hätte das Resultat auch 3:5 oder 4:7 lauten können“, freute sich Oranienburgs sympathischer Übungsleiter Enis Djerlek über den Auswärtssieg seiner Elf.

„Hätten wir in der Anfangsphase usnere beiden hundertprozentigen Möglichkeiten, die Eintracht-Schlussmann Sven Roggentin einfach nur großartig parierte, genutzt, vielleicht hätte die Begegnung einen anderen Ausgang genommen. So aber bleibt mir nur die Gratulation zum verdienten Oranienburger Erfolg“, bilanzierte Seelows Trainer Peter Flaig, der aufgrund arger personeller Probleme fast schon eine „Notelf“ aufbieten musste.

Die verkaufte sich dann jedoch über weite Strecken der Begegnung ausgesprochen gut und erwischte einen vielversprechenden Auftakt. Bereits in der dritten Minute hatte Robert Budzalek die große Möglichkeit zur Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch ebenso wie einige Augenblicke darauf Pawel Noga am reaktionsschnellen Eintracht-Torsteher Sven Roggentin. Auch der fulminate Distanzschuss von Sebastian Lawrenz wurde eine sichere Beute des überragenden Schluissmannes. In der Folgezeit fanden die Gäste besser ins Spiel und wurden sich ihrer Offensivqualitäten nach und nach bewusst. Doch die Eintracht-Angreifer Marc Markgraf (31.), Alexander Schütze (34.) und Pascal Eichhorst (45.) bissen sich zunächst an Seelows glänzend aufgelegten Torwart Artur Tumaszyk die Zähne aus und so bat der fehlerfreie Unparteiische Nico Dreschkowski die Mannschaften mit einer Nullnummer zum Pausentee.

Nach dem Wiederanpfiff beackerten die Victorianer, angetrieben vom eingewechselten Routinier Sebastian Jankowski, die Oranienburger Spielhälfte. Doch just als die Platzherren scheinbar die Oberhand gewannen, war es der quirlige Gästeangreifer Marc Markgraf, der mit einem sehenswerten Tot zum 0:1 traf. Als zehn Minuten nach dem Führungstreffer Markgraf dem Seelower Piotr Siembida das Spielgerät abluchste und Miguel Unger nach dem schulbuchmäßigen Zuspiel mit einem trockenen wie traumhaften Schuss das 0:2 markierte, nahm Seelows Niederlage bereits Formen an. Auch, da sich der bereits gelb verwarnte Sebastian Lawrenz mit einem weiteren unnötigen Foulspiel in der 83. Minute die gelb/rote Karte einhandelte. Die Platzherren warfen die Flinte dennoch nicht vorzeitig ins Korn, sondern mühten sich weiterhin intensiv um den Anschlusstreffer. Aber der sollte den Victorianern gegen eine sehr aufmerksame Oranienburger Defensivabteilung mit den starken Innenverteidigern Marc Moldenhauer und Kevin Czasch verwehrt bleiben. Die Heimelf fand kaum noch eine Lücke, zu sicher und abgeklärt hielt die Eintracht den Kontrahenten vom Tor fern. Auf der Gegenseite schafften es die Gäste nicht den trotz mehrerer hochkarätige Einschussgelegenheit nicht, das Ergebnis auszubauen.