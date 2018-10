Falkenberger müssen sich mächtig strecken

Udo Plate

Falkenberg (MOZ) Da mussten sich die Zweitliga-Billardkegler des Falkenberger SV schon mächtig strecken, um die Gäste vom SV Empor Spaatz an den heimischen Tischen in Schach zu halten. Am Ende gelang es dem Falkenberger Sextett, das mit 1658:1603 Holz die Nase vorn behielt.

Zum Auftakt lieferten sich Tino Seppelt und der Spaatzer Dirk Krüger ein packendes Duell, das Seppelt mit 277:274 Holz für sich entschied. Im zweiten Spiel war es Lokalmatador Torsten Nickel, der sich gegen Detlev Blume mit 271:238 durchsetzte und den Falkenberger Vorsprung ausbaute. Im Gleichschritt marschierten Falkenbergs Tobis Kufeld und Thomas Alber mit jeweils 262 Holz ins Ziel und die Ausgeglichenheit hielt auch im vierten Vergleich an. Carsten Dickert und Gästeakteur Rocco Hoffmann trennten sich in einer vor Spannung nur so knisternden Partie mit 285:285 Holz.

Die Entscheidung über Sieg oder Niederlage musste also in den letzten beiden Partien fallen. Da Daniel Kufeld sich gegen seinen Kontrahenten mit 277:276 Holz hauchdünn durchsetzte, lag alle Last auf den Schultern der beiden letzten Akteure. Falkenbergs Uwe Karbe spielte gegen Michael Rönnspieß seine ganze Routine aus und durfte sich mit 286:268 Holz als Matchwinner feiern lassen.