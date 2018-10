Tipps von der Inlineskating-Weltmeisterin

Ines Weber-Rath

So etwas hatte bis auf Michael Dombowski wohl noch keiner der Besucher gesehen, die am Sonnabend der Einladung der Seelower Kindervereinigung in die Turnhalle der Bertolt-Brecht-Oberschule gefolgt waren: Kraftvoll und zugleich voll Anmut fuhr Daria Kuznetsova in ihren Inlinern zur Begleitmusik die verschiedensten Figuren um zig kleine Kegel, die in drei Reihen mit jeweils unterschiedlichen Abständen auf dem Turnhallenparkett aufgestellt waren. Kein einziger Kegel fiel um. Kein Wunder, ist die 18-jährige Moskauerin doch fünffache Weltmeisterin und 12-fache Europameisterin im Freestyle-Slalom-Inlineskating.

Aus Moskau musste Daria übrigens nicht anreisen, sondern nur aus Frankfurt: Sie studiert im dritten Semester Internationale Betriebswirtschaftslehre an der Europa-Uni Viadrina.

Weil sie viel lernen muss, könne sie nur noch dreimal wöchentlich jeweils etwa zwei Stunden und nicht mehr täglich, wie in ihrem Moskauer Verein trainieren, erzählt die sympathische Russin im Interview mit Michael Dembowski. Der ehrenamtliche Projektleiter der Kindervereinigung hatte mitten in der Debatte über eine Skateranlage in Seelow einen Fernsehbeitrag über Daria gesehen und gedacht: Die sollten wir einladen!

Am Sonnabend war es soweit. Und Bürgermeister Jörg Schröder lud Daria Kuznetsova schon mal zur Einweihung der geplanten Seelower Anlage ein. Dann ging das Probetraining los. Etwa zehn Mädchen, vorwiegend aus Seelow und Golzow, waren gekommen, um Tipps von der Weltmeisterin zu bekommen. Unter ihnen war die neunjährige Lilly aus Seelow. Sie fährt Inliner, seit sie vier ist, hat das von ihrer Mutter gelernt.

Daria läuft zwar erst seit ihrem neunten Lebensjahr mit den Rollschuhen, die ihr Leben sind. Doch zuvor war sie schon fünf Jahre Eiskunstläuferin, erzählt die Weltmeisterin auf Zuschauerfragen, darunter aus dem Seelower „russischen Fanblock“, wie Frizz-Chef Jens Lawrenz lachend sagt.

In fast perfektem Deutsch – das habe sie schon in der Schule gelernt, sagt Daria – bittet die Trainerin die Mädchen aufs Parkett, um sich ein Bild vom Können ihrer Schützlinge zu machen: Die meisten sind Anfänger – aber hoch motiviert, etwas zu lernen. „Die Beine nicht durchdrücken, die Knie müssen immer gebeugt sein“, lautet ein erster Tipp. Weitere gibt es zum Stoppen, zum Schwung holen aus Knien und Hüfte.

„Inlineskaten wäre ein tolles neues Sportangebot für Seelow. Aber wir brauchten einen Trainer“, sagt Kindervereins-Vorsitzender Uwe Hädicke am Ende. Für Daria gibt’s dann noch eine Stadtrundfahrt und einen Besuch im Freizeitzentrum Frizz.