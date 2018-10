Vom Wohnzimmer auf Theaterbühne

Steffen Göttmann

Zollbrücke (MOZ) Die Band „Living Room“ kommt aus dem Oderbruch und tourt vor allem durchs Oderbruch. Deshalb ist sie in der Region bekannt. Ihr Konzert am Sonnabendabend, das sie wieder einmal ins Theater am Rand führte, hatte daher ein bisschen etwas von einem Familientreffen. Kaum dass der erste Ton erklang, füllte sich die Tanzfläche vor der Bühne, die mit neun Musikern ebenso gut besetzt war.

Die Cover-Band zeichnet sich durch ihre große Vielfalt aus, intoniert Rock- und Popsongs begeistert aber auch durch Soul, Funk und Jazz, was sie von andren regionalen Bands unterscheidet. Die Vollblutmusiker interpretieren Songs durch eigene Arrangements wie zum Beispiel „Purple Rain“ von Prince, wofür sie viel Applaus ernteten. Wie gebannt hingen die Gäste an den Lippen der Sängerin Heike Matzer, die mit ihrer Stimme die Zuschauer mitriss. In Wechsel singt sie und spielt Saxophon.

Heike Matzer, Sabine Hofmann, Uwe Ballhorn, Reinier Scheers, Klaus Scholz, Nico Kollmann, Sebastian Undiz, Christopher Undisz und Sebastian Blache spielen seit 2009 in dieser Besetzung zusammen. Sie trafen sich in einem Wohnzimmer, daher der Name, um gemeinsam Musik zu machen. Daraus formte sich allmählich eine Band, die sechs bis sieben Konzerte im Jahr absolviert. Die Musiker treten auch mit anderen Formationen wie der „Zunft“ auf. Doch diesmal galt es Abschied nehmen von einer Musikerin. Für Sabine Hofmann am Saxophon war das Konzert am Sonnabend das letzte mit Living Room. Sie sei zu weit weggezogen und könne daher nicht mehr an den Proben teilnehmen, sagte Heike Matzer, die sich von ihr auf der Bühne mit einem Blumenstrauß verabschiedete.

Mehr als zweieinhalb Stunden Live-Musik ließen die Tänzer vor der Bühne allmählich außer Atem kommen. Dass Living Room das Zusammenspiel genießt, war den Musikern anzusehen. Sie sparten nicht mit Zugaben