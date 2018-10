Der Rote Tod stört das Maskenfest

Elke Lang

Storkow (MOZ) Immer am Sonnabend vor Halloween schlägt auf der Burg Storkow erbarmungslos der Rote Tod zu. Die Gefährten der Nacht führten schon das zehnte Mal im ausverkauften Großen Saal erfolgreich ihr Mittelalterspiel um die Pest nach der gleichnamigen Erzählung von Edgar Allan Poe auf.

Gräfin Felicia von den Rauener Bergen, die Gräfin von der Groß Schauener Aue und zahlreiche andere Edle des Storkower Landes wandeln würdevoll in ihren prächtigen Gewändern vor dem „Volk von Storkow“ hin und her. Auf Einladung von Fürst Prospero waren sie gekommen, um sich hinter dicken Mauern vor dem Roten Tod, der Pest, zu verbergen. Noch sind sie heiter und feiern ein Maskenfest. Nach einer Stunde aber hat sie das Unheil eingeholt. Sie fallen ausnahmslos tot zu Boden.

Auch wenn es Adlige dieses Namens hier nie gegeben hat, ist diese Geschichte, von dem Storkower Historiker Lutz Kühne gemeinsam mit den Gefährten der Nacht in Szene gesetzt, wahr: Die Reichen schotten sich ab, werfen den Bettler hinaus und verschließen die Augen vor allem Elend. Aber am Ende sind auch sie dran.

Seit der ersten Aufführung 2009 hat sich das Stück immer weiter entwickelt. Aus einer reinen Pantomime mit einem Erzähler ist ein Schauspiel mit Sprechrollen geworden. Die Kostüme und die Ausstattung wurden immer weiter verbessert. Nun bekamen die knapp über 50 Laiendarsteller unter der Regie von Ulrike Sziedat auch an zwei ganztägigen Proben an Sonntagen zusätzlich mit Morten Gensch einen Theaterfachmann zur Seite.

Er hatte das große Luther-Spektakel auf der Burg Storkow geleitet. „Wir spielen jetzt viel diffiziler“, freut sich Eike Teichert, der Vorsitzende des Vereins „Gefährten der Nacht“. Wie immer begrüßte er grobschlächtig bettelnd jeden einzelnen der Gäste, neben sich als Narren Jörg Sperling. Neu bei dieser Aufführung war der Auftritt einer Bauchtänzerin, „geladen zur Erbauung des Fürsten und seiner edlen Gäste“, wie Eike Teichert schmunzelnd anmerkte. Es war Kristin Kohlmeyer aus Frankfurt (Oder). Mittlerweile wirken „rund 15 bewährte auswärtige Gastspieler“ an der Aufführung mit, ist der Vorsitzende zufrieden.

Mit einhundert Karten war das Spiel bereits am 16. September völlig ausverkauft, „so schnell wie in diesem Jahr noch nie“. Die Gefährten der Nacht hatten mit einem Stand beim Hoffest der Burg dafür geworben und so auch viele neue Gäste bis Berlin interessieren können. Roland und Rosel Rudow aus Storkow allerdings waren schon das dritte Mal Zuschauer, „weil wir das persönliche Engagement dieser Laiendarsteller, die wie Profis auftreten, so schätzen“. Mit Heike Würtz, die auf Stelzen den schwarzen Todesvogel Krabat verkörpert, haben sie eine persönliche Bekannte unter den Hobby-Künstlern.

Nach einer Gruselstunde in der Burg ging indes der Horror zum Thema Pest bei der anschließenden Führung durch die Altstadtgassen noch weiter. Die Wahrsagerin am Markt verkündete nichts Gutes, in der Brandgasse lauerten die Untoten, beim Gruselkater wurde ein Hexentrank gebraut, am Mühlenfließ der Beutelschneider hingerichtet. Zum Schluss wurde eine Kindsmörderin, die in der Storkower Geschichte verbürgt ist, gesäckt, das heißt getaucht.