Klaus Baldauf neuer Kiwanis-Präsident

MOZ

Frankfurt (Oder) Der Kiwanis-Club Frankfurt hat einen neuen Präsidenten. Bei einer Feierstunde übergab Falck Bell die Amtsgeschäfte an Klaus Baldauf.

Der 67-Jährige war 23 Jahre lang im Frankfurter Rathaus tätig; zunächst als Beigeordneter, später als Sonderbeauftragter für internationale Zusammenarbeit. Seine Erfahrungen auf diesem Gebiet möchte Klaus Baldauf nun in die Arbeit des Kiwanis-Club mit einbringen. Eines seiner Ziele ist der Ausbau der bestehenden Zusammenarbeit mit dem polnischen Partnerclub „Adsum“ in Zielona Gora. Außerdem will er Kontakte mit weiteren Kiwanis-Clubs in Partnerstädten der Stadt Frankfurt knüpfen.

Stärker als bisher sollen auch Ziele, Aufgaben und Intention des Serviceclubs der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Kiwanis wurde 1915 im US-amerikanischen Detroit gegründet. Derzeit engagieren sich weltweit rund 600 000 Frauen und Männer in 16 000 Clubs in 94 Ländern; und zwar vor allem für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche. Den Frankfurter Kiwanis-Club gibt es seit 2003. Er zählt zirka 20 Mitglieder.