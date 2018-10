Schwingende Saiten bringen Tänzer in Schwung

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Klänge von Kontrabass, Trompete und Mundharmonika läuteten beim Jazz-Band-Ball am Sonnabend die 17. Fürstenwalder Jazztage ein. Instrumente hatten dort ebenso ihren großen Auftritt wie Tänzer: Zur Musik von Joe’s Bigband wurde im Fürstenwalder Hof ausgiebig getanzt.

Isolde und Hans-Petko Teuchert bahnen sich ihren Weg durch die Menge umeinanderwirbelnder Paare; eng aneinandergeschmiegt bewegen sie sich zur Musik. „Wir lieben Jazz, allerdings ist es schwierig, dazu zu tanzen“, sagt Isolde Teuchert als das Paar wenig später wieder an seinem Tisch sitzt. Zweimal in der Woche besuchen die Heideländer eine Tanzschule. Walzer, Foxtrott, Cha-Cha-Cha – einen Teil des Gelernten können sie beim Jazz-Band-Ball anwenden.

Zum zehnten Mal wird der Auftakt der Fürstenwalder Jazztage mit einer Mischung aus Konzerterlebnis und Tanzveranstaltung gefeiert. An runden Tischen haben am Sonnabendabend gut hundert Gäste Platz genommen. „Etwas weniger als sonst“, sagt Organisator und Vorsitzender des Fürstenwalder Kulturvereins Peter Apitz. Der Ball fällt mitten in die Herbstferien, das mache sich bemerkbar.

Während sich die Gäste ihren herzhaften Häppchen widmen, eröffnen die „Ten Swinging Strings“ den Jazz-Reigen. Zwei Männer, eine Gitarre, ein Kontrabass, insgesamt zehn Saiten – daher der Name. Außerhalb von Großstädten, leitet Gitarrist Andreas Gäbel sein Spiel ein, gebe es für Jazz-Musiker wenig Möglichkeiten, zu spielen. Fürstenwalde, sagt später Peter Apitz, sei für die Szene mittlerweile ein bedeutender Treffpunkt.

Kontrabassist Nesin Howhannesijan zupft und streicht die Saiten seines Instruments virtuos, erntet dafür viel Beifall. „Das Miteinander von Melodie und Rhythmus – einfach toll“, staunt Bärbel Möckel. Die Bad Saarowerin war Musiklehrerin; mit ihrem Mann besucht sie seit vielen Jahren die Jazztage, zum dritten Mal ist das Paar beim Jazz-Band-Ball dabei. „Höhepunkt ist für uns jedes Mal Joe’s Bigband“, sagt Alexander Möckel. „Wir haben die Anfänge auf dem Hänger mitverfolgt“, ergänzt seine Frau.

Der Anhänger, auf dem die Bigband der Musikschule Fürstenwalde 1993 beim Stadtkernfest in der Mühlenstraße erstmals aufgetreten ist, spielt am Abend noch an anderer Stelle eine Rolle: In einem kurzen Video von eben diesem Auftritt, das anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Bigband und eingeleitet von Worten von Bürgermeister Matthias Rudolph gezeigt wird. „Ich finde, das war gar nicht so schlecht, was wir damals gemacht haben“, sagt Bigband-Kopf Joachim Seidel, den im Video gespielten Titel habe die Band immer noch im Repertoire.

Die Musiker indes wechseln. Vier, die von Anfang an dabei sind, sind auch beim Jazz-Band-Ball mit von der Partie. Einer von ihnen, Tobias Neumeister, gehört als Schlagzeuger allerdings längst nicht mehr zur Bigband; am Sonnabenabend kümmerte sich der Veranstaltungstechniker vielmehr um Tonstärke und Klang. Und der war richtig gut: Die Gesangssolisten Lisa Marold und Jörn Kriehmig verpassten den Stücken von Glenn Miller, Frank Sinatra und Marilyn Monroe besonderen Charme; Männer in Anzügen und Frauen in Ballkleidern zog es zum Tanzen in die Saalmitte.

Einen Vorgeschmack auf die Vielfalt, die bei den Jazztagen vom 9. bis 11. November geboten wird, gibt anschließend das Trio „Crazy Hambones“: Stampfen, Klatschen, Mundharmonika Spielen – die Blues-Musiker sorgen ordentlich für Stimmung.