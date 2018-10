Kita-Tür geht nur mit Zahlencode auf

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) In einer Kindertagesstätte gehen täglich Dutzende Menschen ein und aus. Sicherheit ist da ein zentrales Thema. In Eisenhüttenstadt wurde nun die erste Kita mit einem elektronischen Zugangskontrollsystem ausgestattet. Falls es sich bewährt, könnten weitere Kitas folgen.

Wer in die Kita „Spatzenhaus“ im Glogower Ring möchte, der braucht seit diesem Monat einen Zahlencode. Ansonsten bleiben die Eingangstüren in den zwei Gebäudeflügeln verschlossen. Türklinken gibt es nicht mehr. Die Eltern wurden in den jüngsten Elternversammlungen darüber informiert und bekamen dort auch die Zahlenkombination genannt.

Das „Spatzenhaus“ ist nach Angaben der Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt die bisher einzige Kita von sieben kommunalen Kindertagesstätten, die über diesen Zugang verfügt. Es handelt sich um die größte Betreuungseinrichtung. Diese wird von bis zu 150 Jungen und Mädchen besucht.

Mit dem neuen System könne die Sicherheit in der Kita tagsüber erhöht und besser gewährleistet werden, erklärt der Fachbereich Familie und Schule. Denn wenn die Erzieher ihren Tätigkeiten nachgingen, könnten sie nicht immer überblicken, wer die Kita betritt. Ebenso sei das nicht möglich, wenn Gruppen spazieren gehen und sich Kinder mit den Erziehern im Garten befinden.

Die Einführung des elektronischen Zugangssystems ist eine präventive Vorsichtsmaßnahme. Bislang hätte es nur kleine Zwischenfälle gegeben, bei denen unbefugte Personen die vorhandenen WC-Anlagen nutzten“, teilt das Rathaus mit. „Da diese unbefugte Nutzung hygienisch nicht zulässig ist und um die allgemeine Sicherheit in der Kita besser zu gewährleisten, war diese Investition erforderlich.“

Der Kostenumfang liegt bei etwa 2000 Euro. Im Rahmen der 2017 begonnenen und mittlerweile abgeschlossenen Maßnahme „Sanierung Sanitäranlagen“ wurde auch die gesamte Elektroinstallation in dem Objekt erneuert. In diesem Zusammenhang sei erstmals über die Installation eines neuen Zugangskontrollsystems nachgedacht worden, informiert die Pressestelle. „Kitas im Umland, die bereits über dieses System verfügen, dienten als Anregung.“ Mitarbeiter der Kindertagesstätte und des Kita-Ausschusses hätten sich schließlich für die neue Schließanlage entschieden.

Sollte sich dieses System im Alltag nach einer Probezeit als praktikabel herausstellen und weiterer Bedarf durch andere Kitas angezeigt werden, schließt die Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt eine Nachrüstung unter Beachtung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht aus. Beanstandungen gab es laut Rathaus bisher nicht.