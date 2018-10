Konzert erinnert an die „Polen-Aktion“

MOZ

Beeskow (MOZ) Am Freitag um 19 Uhr findet auf der Burg Beeskow ein Konzert in Erinnerung an die „Polen-Aktion“ Ende Oktober 1938 statt.

Es spielt „Das Diplomatische Streichquartett Berlin“. Mit dem Titel „80 Jahre Polen-Aktion“ greift die grenzübergreifende Kooperation „Kulturbrücke über die Oder“ ein Thema auf, das an die Zwangsausweisung polnischer Juden aus dem Deutschen Reich vor 80 Jahren erinnern soll.

In dem polnischen Grenzort Bentschen wurden Ende Oktober 1938 tausende Juden auf dem Bahnhofsgelände unter menschenunwürdigen Bedingungen interniert.

Um an dieses Ereignis zu erinnern, sind in der Filharmonia in Bentschen, in der Burg Beeskow und der Mendelssohn-Remise in Berlin drei Kulturbegegnungen geplant.