160 Gäste zum 50. Geburtstag

Festkonzert in neuen Kostümen: Hannelore Bock dirigiert den Chor Günterberg. Das Ensemble feierte am Sonnabend im Festsaal Greiffenberg sein 50-jähriges Bestehen zusammen mit zahlreichen Gästen. © Foto: Stefan Csevi

Michael Dietrich

Greiffenberg (MOZ) Mit dem DDR-Jugendlied „Unsere Heimat“ startete der Chor Günterberg am Sonnabend sein Festkonzert zum 50. Geburtstag in der Sporthalle Greiffenberg. Das Lied trällerten einige Mitglieder auch schon beim ersten Auftritt der Singegruppe auf einem Trecker-Anhänger beim Erntefest in Steinhöfel.

Die zum Festsaal umgestaltete Sporthalle war bis auf den letzten Platz besetzt. 160 Chorfreunde aus Angermünde, Schönow, Polßen, Mürow, Lützlow, Wilmersdorf und Berlin waren zum Festkonzert des Günterberger Chores gekommen und gratulierten dem Ensemble zum Jubiläum. Die Günterberger hatten sich zur Feier des Tages neue Kostüme in schwarz-weißem Tigermuster angelegt und betraten den Saal in Polonese mit dem gesungenen Versprechen „Heut feiern wir ein schönes Fest“.

Der runde Chorgeburtstag wurde ein Volksfest. Güter, Firmen und Praxen spendeten für die Kostüme und Deko, den Saal schmückten die Mitglieder mit Fotos, Fan-Transparenten und Blumen. Greiffenberger und Wilmersdorfer Frauen steuerten selbstgebackenen Kuchen bei, die ortsansässige Bäckerei eine Geburtstagstorte, eine Mosterei Getränke, der Blumenhändler Blumen und der Bürgermeister aus Angermünde, gerade im Urlaub, versprach, seine Abwesenheit wieder gut zu machen und den ganzen Chor zum späteren Kaffeekränzchen ins Rathaus einzuladen.

Kaum ein Lied ertönte ohne Resonanz aus dem Saal. Die Gäste klatschten, schunkelten oder sangen mit beim Programm, das wie eine Zeitreise durch die Geschichte anmutete. Günter Simon erzählte die Geschichte der Gründung, als beim Steinhöfler Erntefest 15 junge Frauen vom Demokratischen Frauenbund Deutschlands aus Günterberg auf einen als Bühne umfunktionierten Traktoren-Anhänger sprangen und begleitet vom Akkordeon das Pionierlied „Unsre Heimat“ und das Volkslied „Wenn alle Brünnlein fließen“ trällerten. Das war der Start der Singegruppe, später Frauenchor Günterberg, und noch heute singen einige von ihnen mit: Lotti, Helga oder Resi.

Chorleiterin Hannelore Bock ist auf sie genauso stolz wie auf die acht neuen Mitglieder, unter ihnen Günter Simon aus Wilmersdorf und Melanie Stodtmeister aus Angermünde. Singt der Frauenchor mit dem einem Bass das Dorflied, tanzt die Chorleiterin dazu sogar auf der Bühne und zu „Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft“ beweist der Chor, schnell mit feschen Hüten ausgestattet, sogar Musical-Qualitäten und schmückt einzelne Passagen mit schauspielerischer Mimik und Gestik aus. Das Publikum hatte sichtlich Spaß daran.

Zum Festkonzert erinnerte und dankte der Chor ehemaligen Mitstreitern und Leitern. Noch einmal wurden Höhepunkte wie der Auftritt auf der grünen Woche oder auf der Landesgartenschau in Prenzlau rekapituliert. Aber auch Anekdoten zum Beispiel über die Kostüme des Chores. Dederon oder Präsent 20 hießen die Stoffe, aus denen sich die Frauen zu DDR-Zeiten ihre Kostüme schneidern ließen. „Nur einmal gab es einen Flopp“, erinnern sich die Damen noch heute: Ein Satz lilafarbene Dederonkleider wurde zwar hergestellt, aber nie getragen. Darin fühlten sich die Günterberger Frauen einfach nicht wohl.

Der Chor ist stolz, auf den Erntefesten, Konzerten in Kirchen, Seniorenheimen, in der Fachklinik Wolletz oder Sängertreffen neben Volks- und Heimatliedern inzwischen auch Medleys, Operetten, Schlager und Kanons zu singen und sogar Lieder in Polnisch, Englisch oder Spanisch. Und genauso, wie der Klangkörper sich regelmäßig zum Üben oder zu Auftritten trifft, so finden sich die Frauen auch gern in geselliger Runde zusammen oder zu Dampferfahrten, Theaterbesuchen oder runden Geburtstagen. „Wir schätzen das Landleben und machen das Beste draus“, verkündet der Frauenchor von der Bühne und das glauben ihnen die Geburtstagsgäste aufs Wort. Mit Sekt stieß die große Saalrunde auf den Jubilar an.