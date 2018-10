Ohne Erfolgsgarantie

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Abgeordneten sind voller Energie, wollen wieder ins Energiegeschäft einsteigen. Das Parlament strebt die Übernahme der Stromversorgung bzw. zumindest des Netzes an. Das ist grundsätzlich möglich, sagen Experten. Aber: Der Weg ist steinig. Und eine Erfolgsgarantie gibt es nicht.

Rein in die Kartoffeln, raus den Kartoffeln. Erst verkauft die Gemeinde ihre Anteile an den Stadtwerken, verabschiedet sich aus dem Geschäft. Und jetzt, 13 Jahre später, strebt sie eine Rekommunalisierung an. Wie sinnvoll ist dieses Projekt? Das Parlament hat die Nürnberger Kanzlei Rödl & Partner mit einer Wirtschaftlichkeitsanalyse und der Prüfung des etwaigen Verfahrens beauftragt. Die Ergebnisse wurden jüngst vorgestellt.

Michael Eckl und Christoph Beer von der fränkischen Gesellschaft skizzierten zunächst die Ausgangssituation, erinnerten an den Rückzug Anfang der 2000er-Jahre unter dem Druck zur Haushaltskonsolidierung. 2005 hatte sich Eberswalde von den letzten kommunalen Anteilen an der Stadtwerke GmbH getrennt. 2012 und 2013 schloss die Stadt dann Wegenutzungsverträge, Konzessionsverträge, für Strom und Gas ab. Der Kontrakt mit der E.DIS AG habe eine Laufzeit bis Ende 2032. Allerdings gebe es ein Sonderkündigungsrecht. Demnach könnte Eberswalde Ende 2022 oder Ende 2027 aussteigen. Gleichzeitig wies das Duo darauf hin, dass sich seit 2005 bzw. seit dem 2011 beschlossenen Atomausstieg die Versorgung wesentlich verändert hat, sie habe sich dezentralisiert. Der Endkunde etwa sei zum „Prosumer“ geworden.

Trotz aller Verlockungen: Die Stadt will offenbar nicht um jeden Preis das Verteilernetz übernehmen. Als Prämissen seien von der Rathausspitze für die Entwicklung eines Modells genannt worden: generationenübergreifender Einstieg in den Netzbetrieb, stabile Erträge, geringer Umsetzungsaufwand sowie reduziertes Risiko. Unter diesen Voraussetzungen, so die Prüfer, komme eigentlich nur eine Übernahme mit einem strategischen Partner infrage: und zwar das Pachtmodell. Danach würden Stadt und Partner eine Netzeigentumsgesellschaft gründen, wobei die Kommune mindestens 51 Prozent an dem Unternehmen hielte. Diese Gesellschaft wiederum würde die Anlagen an einen Betreiber verpachten. Zudem müsste wieder ein Konzessionsvertrag geschlossen werden. Die Stadt würde in Form eben dieser Konzessionsabgabe und einer Gewinnausschüttung gemäß Anteil an der Eigentumsgesellschaft profitieren. Dem stünden Ausgaben für den Kapitaldienst gegenüber. Alles machbar – und auch wirtschaftlich darstellbar, wie die Zwei anhand modellhafter Rechnungen und Szenarien zeigten.

Nun aber wird es knifflig. Denn es geht um das Verfahren. Das Procedere ist rechtlich diffizil, es ist aufwendig und vor allem ergebnisoffen. In einem ersten Schritt müsste die Stadt per europaweiter Ausschreibung einen Kooperationspartner suchen. Zweiter Schritt wäre die Vergabe der Konzessionen, die strikt vom ersten Verfahren zu trennen ist, wie die Fachleute mahnten. Ob der Kooperationspartner auch den Zuschlag als Pächter und Betreiber erhält, sei überhaupt nicht sicher. Allein aufgrund der Komplexität und der Risiken, die die Verfahren bergen, sei für dieses zweistufige Procedere mit mindestens drei bis fünf Jahren zu rechnen. Im Fall einer gerichtlichen Überprüfung könnte es sogar noch zu weiteren Verzögerungen kommen. „Vor diesem Hintergrund empfehlen wir eine mittel- bis langfristige Umsetzung“, so das Duo. Entweder unter Nutzung des Sonderkündigungsrechtes zum 31. Dezember 2027 oder gar erst zum regulären Vertragsende 2032. Die Studie wird nunmehr in den parlamentarischen Gremien beraten.