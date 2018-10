Zwei Kundgebungen am Bahnhof

Vor einem langen Transparent: Das Netzwerk für Weltoffenheit Bernau kommt mit Unterstützung von Parteien und Gewerkschaften an der Alten Post zusammen. © Foto: Wolfgang Rakitin

Bernau (MOZ) Erneut gab es auf dem Bernauer Bahnhofsvorplatz am Sonnabend zwei Versammlungen. Zum einen hatte die Barnimer AfD zu einer Kundgebung unter dem Motto „Gemeinsam für Deutschland“ aufgerufen. Um eine Stunde zeitversetzt hatten das Netzwerk für Weltoffenheit Bernau und viele Unterstützer von der SPD, den Bündnisgrünen und Linken bis hin zu gewerkschaftlichen Gruppenn unter der Überschrift „Aufstehen gegen Hass und Hetze“ aufgerufen. Wenngleich sich hier mehr Teilnehmer einfanden als bei der AfD, so fiel die Beteiligung insgesamt auf beiden Seiten geringer aus als Ende September an gleicher Stelle. Nach Auskunft der Polizei waren bei der Anmeldung der Veranstaltungen deutlich mehr Teilnehmer angekündigt worden.

Hauptrednerin der AfD-Kundgebung war Birgit Bessin, brandenburgische Landtagsabgeordnete der AfD. Themenschwerpunkte waren die Flüchtlingspolitik, innere Sicherheit und soziale Gerechtigkeit. „Merkel muss weg“-Rufe wurden sporadisch skandiert. Reisende auf dem Weg vom oder zum Bahnhof setzten ihren Weg meist ohne Unterbrechung fort.

Parallel sammelte das Netzwerk für Weltoffenheit Unterschriften, mit denen gegen AfD-Internetportale zur Meldung von partei-kritischen Lehrern protestiert werden kann. Passanten machten von dieser Möglichkeit regen Gebrauch. (fos)