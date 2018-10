Neulewiner Kinder lösen tierisches Quiz

Michael Anker

Falkenberg Der Falkenberger Kleintierzuchtverein D 86 hat am Wochenende zu seiner 48. Kleintierausstellung in die Schul-Turnhalle eingeladen. 560 Enten, Hühner, Tauben und Kaninchen wurden ausgestellt.

„Welches Tier von den Bremer Stadtmusikanten findest du hier? Esel, Katze oder Hahn. Wer half Aschenputtel beim sortieren der Linsen und Erbsen? Enten, Hühner oder Tauben.“ Das waren zwei von 15 Fragen, die die Kinder der Jugendfeuerwehr aus Neulewin beantworten sollten. Als Lohn der Mühe winkte jedem der Kinder ein mit Süßigkeiten gefüllter Stoffbeutel.

Thomas Carow, stellvertretender Vorsitzende des Falkenberger Kleintierzuchtvereins D86, hatte ein tierisches Quiz für die kleinen Feuerwehrleute vorbereitet. Um den Spaß dabei nicht zu kurz kommen zu lassen, setzte er zudem handzahme Kaninchen und Junghühner zwischen die Kinder. Am Sonnabendnachmittag machte die Gruppe auf ihrem Tagesausflug, der sie zuvor in die Schwimmhalle nach Eberswalde führte, eine Zwischenstation in Falkenberg. Unter der Obhut von Jugendwart Henrik Schmidt und seiner Frau Andrea besuchten sie, wie hunderte andere Tierfreunde, auch die 48. Kleintierschau. Falkenberger Vereinsmitglieder und Gastaussteller aus Nachbarorten und dem Barnim präsentierten in der Schul-Turnhalle mehr als 560 Enten, Hühner, Tauben und Kaninchen. Wohlgemerkt, alles Rassetiere mit fremdklingenden Namen wie Marans, Kraienköppe, Brahma, Langschan oder Wyandotten. Andere Namen wiesen auf den regionalen Ursprung der Rasse hin. Zu ihnen zählen Thüringer, Holländer, Wiener bei den Kaninchen oder Sachsen-, Schweden sowie Pommernenten bei den Geflügelrassen.

Kennzeichnend für die Rassetiere sind ihre besonderen Feder- oder Fellfarben, sowie ein vorgeschriebener Körperbau. Um diese Standards zu treffen, ist viel züchterische Arbeit notwendig und es werden viele Generationen und Nachkommen der Tiere benötigt, erklärt Thomas Carow. Er selbst stellte zahlreiche Tauben aus. Wenn Nachzuchten Abweichungen von den Standards aufweisen, gilt dies als Fehler. Diese Tiere landen später im Kochtopf. „In Zeiten von Lebensmittelskandalen, ist das ein schöner Nebeneffekt“, so der Züchter schmunzelnd. Er weiß genau wie seine Tiere gelebt haben und was sie zu Fressen bekamen.

Ist eine züchterische Selektion erfolgreich, erwartet die Tiere ein längeres Leben als Träger der wertvollen Erbinformationen. Die Hobby-Züchter streben Rassetiere an, die in allen geforderten Kategorien überzeugen können. Diese mussten sich bereits am Donnerstagden kritischen Augen der sieben Preisrichter stellen. Konnten die Tiere die geforderten Rassemerkmale vorweisen, winkten hohe Punktzahlen und damit begehrte Preise. Einen der drei Landesverbandsehrenpreise konnte Karl-Heinz Wolff, für einen Hahn seiner „Federfüßige Zwerghühner im Farbschlag weiß-schwarzcolumbia“, mit nach Hause nehmen. Thomas Carow erreichte mit einer Taube der Rasse „Berliner langlatschige Tümmler“ 97 von 100 Punkten und erhielt dafür ebenfalls den Landespreis. Der dritte Ehrenpreis ging an Dirk Schlöricke für Kaninchen der Rasse „Graue Wiener“. „Deutsche Riesen“ in weiß, eine Domäne des Vereinsvorsitzenden Udo Sperling, bescherten ihm den Kreisverbandsehrenpreis. Ebenso Heinz Lindenberg, der mit „Strasser Tauben rotfahl mit Binden“ punkten konnte.

Ein Teil der Rassetiere wechselte die Besitzer. Die Vereinsschau ist auch eine Messe, bei der Züchter sich mit neuen Tieren eindecken können, um Blutlinien aufzufrischen oder eine weitere Rasse in ihre Zucht aufzunehmen. Mehr als 50 Tiere wurden in Falkenberg verkauft. Christian Brusch aus Basdorf hatte sich auf den Weg nach Falkenberg gemacht, um ein Tauben-Pärchen der Rasse „Rote Mittelhäuser“ zu erwerben. Ein Farbschlag der noch nicht lange gezüchtet wird. Sein Vater Wolfgang will diese Tauben halten.

Udo Sperling zeigte sich, angesichts der hohen Resonanz, der Begeisterung der Aussteller und Besucher erleichtert. Der Aufwand hat sich gelohnt und der Verein konnte so für die Rassezucht werben. Sein Dank richtete sich nicht nur an alle Beteiligten, sondern auch an die benachbarte Kita für den Tischschmuck den die Kinder bastelten.