MOZ-Kneipennacht wird zum Musikfestival

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von Thomas Gutke

Alle halbe Jahre ist halb Frankfurt auf den Beinen – dank der MOZ-Kneipennacht. Am morgigen Dienstag sind zwölf Frankfurter Lokale mit dabei, so viele wie lange nicht. Fast überall gibt es Livemusik. Ein echtes Festival mit Musik von hier und aus aller Welt.

Trotz schnelllebiger Zeiten bleibt es auch diesmal beim Altbewährten: Wer mitfeiern will, zahlt 5 Euro in der Startkneipe seiner Wahl. Dafür gibt es ein kleines Getränk und den Kneipennachtstempel, der die Türen zu allen anderen Lokalen öffnet.

Das Königs Fritze (1) ist Altberesinchens erste Adresse. Zur Kneipennacht spielt die neu gegründete Band „Open Road“. Die vier Musiker covern Songs, mit denen sie aufgewachsen sind und die sie in ihrem Leben begleitet haben. Musikalisch nicht festgelegt sind auch „Gülana“, die am Elyx (2) am Bahnhof auftreten. Die Musiker kommen unter anderem aus der Türkei, Argentinien, Italien und Spanien. Unterstützt wird die Weltmusikformation von „Blues Uwe“.

Weiter geht der Kneipenspaziergang in der Darstellbar (3) im Kleist Forum. Ab 20 Uhr lassen es die „Rotary Rockers“ mit 60er - bis 80er-Sounds krachen – Gäste dürfen in möglichst authentischen Frisuren erscheinen. Mit dabei ist selbstverständlich auch das Diebels live (4). Die Projektband „Lars&Friends“ spielt Songs von Westernhagen und Co.; mal ruhiger, mal rockig, aber immer tanzbar. Davon ist ebenso in der „Loge8“ (5) am Oderturm auszugehen. Die Lounge des Radiosenders „98.0 pure-fm“ feiert mit elektronischer Livemusik von „Bondi“ ihre Kneipennachtpremiere.

Das musikalische Spektrum ist diesmal breit gefächert. Das „Lucca“ (6) in der Logenstraße tanzt mit seinen Gästen bei Dixieland und Swing der „Dubai Dixie Band“ aus Zielona Gora und im beheizten Zelt in die kühle Jahreszeit. Während es im Sombredo (7) am Brunnenplatz mit Latinjazz des Duos „Peter Befort & Alexey Wagner“ etwas gediegener zugehen dürfte, kommen ein paar Meter weiter in der Bar Marlene (8) am Rathausplatz Schlagerfans auf ihre Kosten. Die Fräulein Biene Band schmettern unterm Zeltdach Songs zum Mitsingen.

Das griechische Restaurant Taverna Athos (9) im Oderspeicher setzt wieder auf Sirtaki der Band „Sinerga“; die Havana Bar (10) am Oderstrand auf verlässlich feurige Salsa-, Merengue- und Cha-Cha-Cha-Klänge von „A lo cubano“. Weiter geht es im Frosch-Club (11) in den Gerstenberger Höfen, der genauso gut Ausgangspunkt für die musikalische Reise durch die Stadt sein kann. „CoryJoeyMusic“ spielen ab 20 Uhr American Pop-Rock. Wenn sich dann in den Frankfurter Kneipen die lange Live-Nacht so langsam dem Ende zuneigt, geht es im Bellevue (12) in der Beckmannstraße erst so richtig los. Ab 22 Uhr lädt die Diskothek zur Kneipenabschlusstour ein.

Die MOZ-Kneipennacht wird unterstützt von der Kneipenzeitung, der Sparkasse Oder-Spree, der Stadtverkehrsgesellschaft und dem Bellevue.