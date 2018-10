Suche nach dem europäischen Weg

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Die EU hat einen schweren Stand – das wurde am Freitagabend auch in der Kulturfabrik deutlich. „Europas Werte und Ziele – Wohin führt der europäische Weg“ war das Thema des Bürgerforums, zu dem das Informationszentrum „Europe Direct“ aus Frankfurt (Oder) eingeladen hatte.

Nur eine Handvoll Bürger diskutierte mit und hakte nach, während Helmut Scholz, für die Partei Die Linke Abgeordneter im EU-Parlament, und Katja Sinko, stellvertretende Vorsitzende des Verbands „Junge Europäische Bewegung“ ihre Gedanken zur EU kundtaten.

Geredet wurde viel darüber, woran es der EU in den Augen der Diskutanten mangelt: „Die EU ist viel zu wenig eine soziale Konstruktion“, argumentierte Scholz. Obwohl es Bestrebungen seitens der Union gebe, soziale Standards, etwa in Bezug auf den Arbeitsmarkt und in der Bildung, einzuführen: „es passiert nichts“, sagte Katja Sinko. Alles, selbst die Gurkenkrümmung sei in der EU harmonisiert, „aber von sozialen Standards keine Spur“. Auch, fügte Scholz an, mangele es sieben Monate vor der Europawahl an einer Zukunftsvision für die Union.

„Die EU muss in den Biografien der Menschen ankommen“, meldete sich Klaus Waiditschka zu Wort. Im Verein für Jugendhilfe und Sozialarbeit (Jusev) betreut er internationale Jugendbegegnungen. Letztere habe die EU erleichtert, das sei ihr großer Verdienst.