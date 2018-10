Vom Jäger zum Gejagten

Ulrich Gelmroth

Neuruppin Von Ulrich Gelmroth

und Gunnar Reblin

Der MSV Neuruppin ist nach dem hart erkämpften und spät herausgeschossenen 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen gallige Preussen neuer Spitzenreiter. Dass diese Aufgabe für das Team von Trainer Henry Bloch eine harte Nuss werden würde, wurde relativ früh im Spiel offensichtlich.

Preussen Eberswalde quittierte beim neuen Tabellenführer zwar seine dritte Niederlage in Folge, zeigte aber, obwohl wegen vieler Ausfälle nur zu elft angereist, einen ganz starken Auftritt. Erst in der Schlussphase konnte der MSV das Spiel an sich reißen. Dementsprechend erleichtert resümierte MSV-Trainer Henry Bloch: „Respekt vor der Leistung der Preussen. Es war ein enorm schweres Spiel für uns. Wir mussten viel Disziplin und Geduld aufbringen, bis uns der entscheidende Treffer gelang. Ein Kompliment an meine Elf und besonders an Einwechsler Lukas Japs, der an beiden Treffern maßgeblichen Anteil hatte.“

Die Eberwalder waren von Beginn an griffig, vor allem aber spritziger und konzentrierter. Und sie setzten die Hausherren mächtig unter Druck. Der Lohn in Form des Führungstreffers blieb jedoch aus. Arafa El-Moghrabi vergab per Kopf die große Chance dazu (16.). Der MSV kam nur schwer in die Gänge. Den ersten Torschuss gab Marcel Weckwerth nach 25 Minuten ab. Knapper ging es bei Alexander Riehl zu, dessen Schuss um Millimeter am Gästegehäuse vorbeirauschte (37.). Geduld war demnach gefragt. Die Neuruppiner, von der jüngsten Erfolgsserie gestärkt, blieben geduldig.

Preussen-Coach Obrad Marjanovic erklärte: „Wir haben sehr gut gegen den Ball gestanden. Hatten zwei, drei gute Gelegenheiten jede Halbzeit. Am Ende fehlte uns etwas die Kraft. Neuruppin hatte zudem ein glückliches Händchen bei seinen drei Einwechslern. Uns fehlten da die Alternativen.“

Am Spielgeschehen auf Augenhöhe änderte sich auch nach der Pause nichts. Eberswalde hatte weitere gute Möglichkeiten. So eine herrliche Ballstafette über Shutaro Muraguchi auf Arafa El-Moghrabi, der auf Chinonso Okoro am Elf-Meter-Punkt ablegte. Das hätte die Preussen-Führung sein können. Doch der Volley-Schuss des Stürmers lag einen Tick zu hoch (48.). Zudem verzog Nick Lange aus der Distanz (49.) knapp und El-Moghrabi setzte eine Zimmermann-Ecke per Kopf Zentimeter neben den Dreiangel (55.). Die wohl dickste Chance für den MSV gab es nach einer Stunde. Erst traf Stürmer Marcus Lemke den Pfosten und setzte den Nachschuss ans Außennetz.

Trainer Bloch wechselte mit Tobias Voelkel und Lukas Japs frische Offensivkräfte ein. Japs führte sich auch sogleich mit einem gefährlichen Distanzschuss ein und leistete dann die Vorarbeit zur Führung (75.) durch Innenverteidiger Jacob Krüger.

Eberswalde stemmte sich gegen die drohende Niederlage, hatte aber in dem rasanten Spiel sichtbar Defizite in puncto Kraft. Als in der Schlussminute ein Preussen-Angriff abgefangen wurde, besiegelte das schnelle Umkehrspiel über Japs auf Lemke zu Florian Riehl im Gästestrafraum das Schicksal der tapfer kämpfenden Preussen. 2:0 (90.). Über 75 Minuten hatte die Elf von Trainer Marjanovic dem spielstarken neuen Liga-Ersten erfolgreich Paroli geboten.

MSV: Fraufarth – Krüger, Blumenthal, Schultka – Müller (77. Milushev), Alexander Riehl, Logins, Vladimirov (63. Japs) – Lemke – Weckwerth (63. Voelkel), Florian Riehl

Eberswalde: Peter – Lange, Krause, Dymek, Schöffel (81. Ziethen), Muraguchi – Tavares, Zimmermann, Petrovic – El-Moghrabi, Okoro