Nur eine Bewerbung ist eingegangen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vor gut einer Woche ist die Bewerbungsfrist für den Chefposten beim Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV) in Eisenhüttenstadt abgelaufen. Öffentlich ausgeschrieben war erstmals die Stelle für einen hauptamtlichen Verbandsvorsteher.

Nach Angaben des derzeit ehrenamtlichen Verbandsvorstehers Matthias Vogel ist lediglich eine Bewerbung eingegangen. Etwas überrascht sei er darüber schon gewesen, sagte er jetzt. Einen Namen wollte er nicht nennen. Er selbst hatte bereits Anfang September ausgeschlossen, sich für den Posten zu bewerben, weil er Amtsdirektor im Schlaubetal bleiben wolle.

Dafür hatte Heike Herrmann, die aktuelle Geschäftsführerin des TAZV, angekündigt, sich zu bewerben. Das habe sie auch getan, bestätigte sie nun. Über die Bewerberzahl sagte sie nichts.

Derzeit gibt es beim Trinkwasser- und Abwasserzweckverband einen ehrenamtlichen Verbandsvorsteher. Er ist beispielsweise für Personalfragen zuständig. Die Geschäfte hingegen werden von der hauptamtlichen Geschäftsführerin geführt. Beide Stellen werden nun nach einer Entscheidung der Verbandsversammlung zusammengeführt. Ab 2019 gibt es dann nur noch einen hauptamtlichen Verbandsvorsteher.

Noch in diesem Jahr wird die Verbandsversammlung also ihre neue Spitze wählen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie Heike Herrmann heißt. Noch im November werde eine Empfehlung ausgesprochen, sagte Matthias Vogel. Der sitzt übrigens auch in der Verbandsversammlung des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes (GWAZ), der für einen Teil vom Amt Neuzelle zuständig ist.

Auch dort soll es künftig einen hauptamtlichen Verbandsvorsteher geben. Die Stelle war jüngst ebenfalls öffentlich ausgeschrieben. „Ich bin gespannt, wie viele Bewerber es dort gibt“, erklärte Matthias Vogel.