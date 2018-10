Vielfalt erwünscht

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unter dem Motto „Wer wenig hat, dem wird geholfen“ betreibt die Frankfurter Arbeitsloseninitiative seit 25 Jahren das Sozialkaufhaus in der Fürstenwalder Straße. Jetzt hat das Projekt einen neuen Leiter, der neue Wege gehen will, die nicht bei allen auf Gegenliebe stoßen.

Michael Kopp weiß noch ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man seinen Job verliert und plötzlich nicht mehr gebraucht wird. 13 Jahre hatte er als Erzieher im Internat der Sportschule gearbeitet, bis er 1993 entlassen wurde. Er hangelte sich von einer Beschäftigungsmaßnahme zur nächsten, fing 2008 im Karstadt-Schnäppchenmarkt im Oderturm an, wurde Kassenverantwortlicher und 2011 wieder arbeitslos. „Eine typische Ost-Biografie“, sagt der 56-Jährige. 2013 kam er über den Bundesfreiwilligendienst im Sozialkaufhaus in der Fürstenwalder Straße zur Frankfurter Arbeitsloseninitiative – und blieb. Er wurde Koordinator der Mitarbeiter, die über Maßnahmen des Jobcenters, sogenannte 1,50-Euro-Jobs, beschäftigt sind. Am 1. Oktober trat er die Nachfolge von Jürgen Wroblewski an, der das soziale Projekt seit seiner Gründung geleitet hat.

„Wir sind froh jemanden gefunden zu haben, der sich nicht nur mit den Gepflogenheiten vor Ort auskennt, sondern auch nachempfinden kann, wie es den Leuten geht, die hierher kommen“, sagt Marita Seibold, Geschäftsführerin der Arbeitsloseninitiative. Das Sozialkaufhaus mit Begegnungsstätte wurde im Februar 2005 in der Fürstenwalder Straße 48-49 eröffnet. Es vereint auf zwei Etagen verschiedenen Projekte des Vereins – Kleiderkammer, Nähstube, Suppenküche, Werkstatt und Sozialladen –, die vorher über das ganze Stadtgebiet verteilt waren.

Einkaufen darf, wer allein ein Nettoeinkommen von weniger als 1042 Euro im Monat zur Verfügung hat. Für Paare und Familien gibt es ebenfalls Bedürftigkeitsgrenzen, die in Frankfurt einheitlich sind und auch bei der Caritas oder der Tafel gelten. „Wer da schon eine Berechtigungskarte hat, kann auch zu uns kommen. Oder man bringt einen Einkommensnachweis, und wir stellen die Berechtigung aus“, sagt Michael Kopp. Unter den Kunden sind Hartz-IV-Empfänger, Aufstocker, Familien, in denen nur einer Geld verdient, Flüchtlinge und viele Rentner. „Es gibt eine Hemmschwelle herzukommen. Und wenn die Leute dann endlich mit ihren Rentenbescheiden aufschlagen, fragt man sich, wie sie überhaupt solange klar gekommen sind“, hat Marita Seibold oft festgestellt.

Verkauft wird, was andere spenden oder was bei Haushaltsauflösungen anfällt, zu denen die beiden beim Verein angestellten Kraftfahrer häufig gerufen werden. „Die Spendenbereitschaft war in diesem Jahr sehr hoch“, hat Michael Kopp festgestellt. Der Sortierraum sei gut gefüllt, genauso wie das kleine Lager in der Winsestraße.

Obwohl es das Projekt schon so viele Jahre gibt, sei das Angebot lägst nicht allen bekannt, die es nutzen dürften. Dass will Michael Kopp ändern und durch neue Aktionen und Kooperationen den Bekanntheitsgrad erhöhen. Seine erste Amtshandlug war die Ausweitung der Öffnungszeiten auf 8 bis 16 Uhr und das von Montag bis Freitag. „Ab Februar wollen wir auch an jedem ersten Sonnabend im Monat von 8 bis 12 Uhr öffnen, damit auch Leute, die arbeiten oder Maßnahmen beschäftigt sind, die Chance haben, zu uns zu kommen“, sagt er. Zudem will er die Begegnungsstätte, die derzeit lediglich am Montag von einer Rentner-Frauengruppe genutzt wird, zum Treffpunkt für Interessengruppen und kleine Vereine ausbauen.

Wichtig ist ihm auch die Vielfalt der Mitarbeiter. Zu denen gehören neben Bundesfreiwilligen und Langzeitarbeitslosen in geförderten Maßnahmen auch Menschen, die gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten müssen, Praktikanten und Ehrenamtler. Deren Zahl hat Michael Kopp jetzt reduziert. „Wir hatten einfach zu viel Personal“, begründet er diese Maßnahme, die bei Betroffenen auf Unverständnis stößt. Petra Paulke ist eine von ihnen. Elf Jahre habe sie im Sozialkaufhaus gearbeitet, über geförderte Maßnahmen, als Bundesfreiwillige und im Ehrenamt. „Ich fühle mich vor den Kopf gestoßen und abgefertigt“, sagt die 50-Jährige, die nicht weiß, ob sie auf dem Arbeitsmarkt eine Chance hat. Zwar sei sie gelernte Verkäuferin, pflege aber ihren 86-jährigen Schwiegervater und könne daher nur wenige Stunden arbeiten, sagt sie. Michael Kopp sieht das anders. „Wir haben Mitarbeiter, die schon sehr lange dabei sind, sich wohl fühlen und keinen Gedanken daran verschwenden, sich aktiv auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren. Dass muss sich ändern.“ Er wolle auch beim Ehrenamt neue Wege gehen und beispielsweise Studenten dafür gewinnen.

Weitere Informationen unter www.arbeitsloseninitiative-­ffo.de. Wer Hilfe beim Transport von Sachspenden braucht, kann sich unter 0335 535874 melden.