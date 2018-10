Miniaturwelten in faszinierenden Details

Was fährt denn da? Hunderte Modelleisenbahn-Fans strömten in das Bürgerhaus Neuenhagen. Und so mancher wagte einen nahen Blick. Hier auf die S-Bahnanlage der Berliner Stadtbahn des gastgebenden Vereins für Berlin-Brandenburgische Stadtbahngeschichte „Weinbergsweg“. © Foto: Margrit Meier

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Rund 1300 Gäste kamen am Wochenende zur Modelleisenbahn-Ausstellung ins Bürgerhaus, um zu staunten, sich zu erfreuen, zu fachsimpeln und um Modelleisenbahn-Zutaten zu kaufen.

Eine Frau gießt im Garten ihren Blumenkohl. Ein Storchenpaar hat seinen Horst bezogen. Fröhliche Wandersleut sind an einem Sonnenblumenfeld unterwegs. Man kann sie fast singen hören. Ein fülliger Mann schleppt schwer an seinen Koffern. Durch die Straßen tuckern Wartburgs – all diese wenige Zentimeter großen Details und noch viele mehr konnten die entdecken, die am Wochenende ins Bürgerhaus kamen. Der Verein für Berlin-Brandenburgische Stadtbahngeschichte Weinbergsweg hatte geladen. Und, so verriet Vereinsmitglied Ralf Enderlein, präsentierte auf zehn mal 15 Metern, in der Spurweite H0 und im Maßstab 1:87 die S-Bahnanlage vom Marx-Engels-Platz über den Alex bis zum Ostbahnhof. Allein die Ostbahnhof-Halle – alles Marke Eigenbau versteht sich – ist rund zwei Quadratmeter groß.

Spaß am Entdecken der vielen Details, aber auch das Beobachten der Züge hatten zum Beispiel Sandra Rieck und ihr sechsjähriger Florian. Die Bruchmühler bestaunten das Schaustück des Modelleisenbahnclubs Elbflorenz aus Dresden, das auf 14,5 Metern die Strecke Brand-Erbisdorf nach Langenau nachgebildet hat. „Mein Vater hatte früher eine Modelleisenbahn. Ich habe keinen Platz in der Wohnung, deshalb sind wir hier, um uns so etwas Schönes mal wieder anzuschauen“, erzählte die junge Mutter. Behalten hat Steffen Grupe seine H0-Anlage, die er wiederum von seinem Vater übernommen hat. „Einige Teile“, so der Neuenhagener, „stammen vom Ende der 1930er-Jahre.“ Jetzt hat er das Modelleisenbahnfieber an seinen Enkel Rafael (9) weitergegeben. Großvater und Enkel suchten am Stand von Stefan Dümchen aus Berlin nach Ersatzteilen und Ergänzungen und erstanden u. a. einen Schnellzugwagen. „Man muss genau gucken. Die Spurweiten sind das eine, das andere aber die Marken, die nicht immer miteinander kompatibel sind“, sagte Steffen Grupe. Aufs Fahrrad geschwungen hatte sich Klaus Beier aus Berlin-Grünau. „Ich liebe Fahrrad fahren und finde Modelleisenbahnen faszinierend. Das habe ich heute miteinander verbunden“, strahlte der Ingenieur. „Kommen Sie ins schöne Erzgebirge“, warb Andreas Viezens von der IG Preßnitztalbahn. Zwischen Jöhstadt und Steinbach pendeln auf der acht Kilometer langen Strecke rekonstruierte Dampfloks, u. a. aus der 4 K-Reihe, die älteste wurde 1892 gebaut und fährt wie geölt auf der Strecke.

Wer nicht so weit reisen möchte und dem die kleinen Modelle reichen, der kann einen Ausflug zu den Frankfurter Modell- und Eisenbahnfreunden einplanen. Die laden in der Adventszeit traditionell ins ehemaligen Straßenbahndepot, Bachgasse, und zeigen ihre große Modelleisenbahnlandschaft.