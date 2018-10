Aus für Bauspielplatz und Zukunftsinsel

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das Aus für den Bauspielplatz im Schulgarten und das Café Zukunftsinsel in der Felchower Straße ist besiegelt. Das soziale Projekt mit dem umständlichen Namen BIWAQ „Zukunft im Quartier“ wird nicht weiter gefördert. Es kam Familien mit wenig Einkommen, Arbeitslosen und Migranten zu Gute.

Die Halloweenparty am Freitag war wohl die letzte Veranstaltung, die im Rahmen des Förderprogramms Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) in Schwedt stattfand. Liebevoll hatten Mitarbeiter des Projektes den Schulhof mit weißen Bettlakengeistern, Kürbis-Monstern und Fackellichtern dekoriert. Im kleinen Hexenhäuschen brachte eine Hexe den Kindern bei, wie man mit coolen Zaubersprüchen Schleim und Spinnen herbeizaubern kann. Für wenig Geld gab es Tee und Schmalzstullen, Kürbissuppe und Punsch. Feuerwehrleute zündeten das Lagerfeuer an und Kinder der Jugendfeuerwehr kümmerten sich um Musik aus einem Ghettoblaster. Es sind beliebte Feste für Familien aus den Plattenbauten in den Stadtteilen Talsand, Waldrand und Kastanienallee, die sich in sozialen Netzwerken, über Mund-zu-Mund-Propaganda herumsprechen. Viele Besucher kommen zu Fuß oder mit Fahrrad. Es wird auch arabisch und russisch gesprochen. Seit drei Jahren sind das Halloween-Fest und das Osterfeuer im Biologischen Schulgarten zu einem Magnet für Familien mit Kindern aus dem Quartier geworden. Es sind einfache Feste, ohne große Auftritte oder teure Programme. Das Mitmachen ist frei, die Versorgung fast zum Selbstkostenpreis. Mitarbeiter des Projektes stehen am Bastelstand oder an den Imbissständen. Wilfried Blaufelder vom Schulgarten und der freiwillige Helfer Christoph Borchert kümmern sich um den Grill. „Ich arbeite als Koch in Prenzlau. Bei solchen Aktionen helfe ich in der Freizeit einfach gern mit“, sagt Christoph. Seine Freundin ist Mitarbeiterin im Projekt.

Für Mitarbeiter wie Besucher sind solche Feste und Aktionen im nahen Schulgarten eine willkommene Abwechslung im Stadtteil. „Hier draußen ist ja sonst nicht so viel los“, sagt Ronny Wellenberg. Der 42-Jährige ist seit vier Monaten im Projekt, bekommt dafür 100 Euro zusätzlich zum Arbeitslosengeld über Hartz-IV. Dafür hilft er fast acht Stunden am Tag, vormittags im Schulgarten, am Nachmittag im Café oder in der Holzwerkstatt und bekommt viel Lob für seine Einsatzbereitschaft von den Projektleitern. Der gelernte Bürokaufmann hofft, irgendwann einen richtigen Job zu finden. Zirka 20 Arbeitslose konnte das Projekt bereits in Arbeit bringen, sagt der Uckermärkische Bildungsverbund als Projektträger. Doch jetzt ist Schluss.

Schwedt hat sich zwar um eine Verlängerung des Projektes beworben, aber nicht erhalten. Von sechs Projekten in ganz Brandenburg, die 2015 vom Bund gefördert wurden, schrumpft die Zahl ab 2019 auf nur noch drei in Potsdam, Kyritz und in der Lausitz. Der Bund hatte die Fördersumme heruntergesetzt, beim UBV kann man nur vermuten, warum Schwedt nicht mehr mit dabei ist. „Die Stadt hat sich leider nur halbherzig beworben. Wir als UBV wollten das Projekt so weiterführen, aber in der Stadt hatte man Angst, dass wir das Projektziel zur Vermittlung von Teilnehmern in Beschäftigungen nicht erreichen“, erklärt Projektbetreuer Wolfgang Lichtenberg. Er glaubt, dass der fehlende Part Beschäftigungsförderung den Ausschlag gab, dass Schwedt herausfiel.

Eine Dreiviertel Million Euro aus EU-Mitteln floss bis dieses Jahr in die Projekte Bauspielplatz und Zukunftsinsel. Mehr als zehn Mitarbeiter fanden in der dreijährigen Laufzeit eine Beschäftigung. Im Treff Zukunftsinsel wurde bei Kaffee und Tee gestrickt, genäht, beraten oder der Mieterführerschein abgelegt. Der Bauspielplatz mit einem Ableger in der Tischlereiwerkstatt des UBV zimmerte nützliche Dinge aus alten Paletten. Jetzt endet der Mietvertrag für das Café im Wohnblock Felchower Straße und was von den Aktivitäten im Schulgarten weitergeführt werden kann, ist ungewiss. Der Schulgartenverein will zumindest versuchen, das beliebte Osterfeuer und Halloweenfest als Angebote für die Anwohner zu erhalten.