Staffelfinale am alten Mühlenteich

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Fünf Fälle hatten Kanaltheater und Museums-team bereits unter Mitwirkung der Eberswalder gelöst. Am Freitagabend knackten sie das sechste, das letzte Rätsel um ein Stück Eberswalder Stadtgeschichte. Staffelfinale bei „Tatort Lücke“ am ehemaligen Mühlenteich.

„Es klappert die Mühle am rauschenden Bach ...“ singt der Gemischte Chor Finowfurt. Akteure des Eberswalder Kanaltheaters setzen das Mühlenrad aus Pappmaschee und Holz per Wasserkraft – mit feuchtem Nass aus der Gießkanne – in Bewegung. Unter dem Beifall der zahlreichen Zuschauer.

Mehr als 600 Jahre klapperte im Eberswalder Stadtzentrum, unweit des einstigen unteren Stadttores und der Finow eine Mühle. Doch Mühle und Mühlenteich sind verschwunden. Erstere wurde kurz vor Kriegsende 1945 bei der Bombardierung Eberswaldes völlig zerstört, letzterer danach zugeschüttet. Im Zuge der Enttrümmerung der Altstadt. Nichts erinnert heute mehr an den Betrieb und den Teich. Außer jener Lücke an der Goethestraße, ganz in der Nähe der modernen Mikadobrücke.

Anna Siegenthaler, Elisabeth Adler, Ali Mohammed, Paula Thormann, Gerhard Walther, Cathy Clift, Birgit Klitzke, Kai Jahns und Co. schließen diese Lücke gewissermaßen. Mit „kollektivem Wissen“. Sie erzählen die Geschichte der Mühle, die Anfang des 14. Jahrhunderts begann und ab 1866 unter der Familie Stolze ihre Blüte fand. Bäckermeister Björn Wiese, in der Rolle des Müllers zu erleben, erklärt den Betrieb einer Mühle, die Zuschauer erfahren, woher das Sprichwort „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ stammt (die Bauern hatten sich früher an der Mühle anzustellen, der Müller durfte niemanden bevorzugen, es ging der Reihe nach).

Unterdessen ist das erste Brot fertig, Leona Ehrler, Inhaberin der „Krummen Gurke“ und früher mal in einer Mittelalterbäckerei tätig, holt die Ware aus dem Ofen und verteilt sie an die Zuschauer. Während die noch probieren, rollt schwere Technik an. Ein echter Bagger nähert sich, mit Bauschutt in der Schaufel. Die Gäste halten inne, sind baff. Und schon entlädt der Fahrer seine Fracht. Der Schutt landet im Schwimmbassin, also im Mühlenteich. Das war’s. Das Schicksal der Mühle ist besiegelt. Trotz des Niedergangs – Applaus.

Und viel Lob für die Inszenierung sowie das Team um Regisseurin Heike Scharpff und Dramaturgin Katja Kettner. „Also von der Dramaturgie her, vom Arrangement war dies vielleicht sogar die beste Vorstellung“, zeigt sich beispielsweise Dirk Seifert begeistert. Er habe drei oder vier Tatort-Folgen live verfolgt. Bewegend sei natürlich die erste Ausgabe gewesen, die Geschichte zur Goethestraße 23b. Überhaupt: Das Format sei eine „tolle Idee“.

Dem kann sich Museumsleiterin Birgit Klitzke nur anschließen. Mit dem Stadtkrimi sei es gelungen, einerseits Geschichte und Geschichten zu verschwundenen Orten freizulegen, zu entdecken, andererseits neue Zielgruppen zu erreichen. Mehr als 1300 Besucher habe das Kanaltheater mit den Vorstellungen angelockt. Diese Resonanz habe sie überrascht. Ein „überaus spannendes Format“, wie Klitzke findet. Schwierigster Fall war, auch fürs Museum, Meyers Radrennbahn in Finow. Dort sei die Spurenlage am dürftigsten gewesen. Die Arbeit im „Lückenlabor“ und die große Zahl an vorgeschlagenen Lücken seien ein Beleg für das hohe Interesse an stadtgeschichtlichen Themen. Es komme einfach auf die Art und Weise der Begegnung, der Auseinandersetzung an. „Insofern war auch für uns die Kooperation mit dem Kanaltheater absolut bereichernd“, so Klitzke, die sich durchaus eine Fortsetzung des Projektes in einer Light-Version vorstellen kann.

Aber halt! Ganz vorbei ist „Tatort Lücke“ ja nicht. Denn: Da gibt es doch noch die Entführung vom Januar. Dieser „Altfall“ soll im Februar 2019, bei der großen Abschlussperformance, gelöst werden. Also dranbleiben!

Tatort Lücke im Gespräch: 1. November, 18 Uhr, Museum, „Kulturorte im Wandel“ (am Beispiel von „Las Vegas“)