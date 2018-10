Biber zwischen Tabu und Duldung

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Die Biber-Population im Barnim ist stabil. Hatte es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen über die von ihm verursachten Schäden gegeben, so wird heute über diese kaum noch gesprochen. Die Entwicklung ist offenbar ein Ergebnis des Biber-Managements im Barnim.

Fraßschäden an Gehölzen, Wühlschäden und vor allem der Aufstau von Gewässern gehören zu den Auswirkungen, an denen die natürlichen Aktivitäten des Bibers zu erkennen sind. Mit der Beseitigung der Schäden ist der Wasser- und Bodenverband Finowfließ (WBV) mit Sitz in Bernau befasst. Rund 52 000 Euro gab der Verband von Oktober 2017 bis September 2018 hierfür aus, so Geschäftsführer Andreas Krone. Vor drei Jahren lag der Betrag bei 42 500 Euro.

Das Biber-Management gehört zu den Aufgaben des Verbandes und beschränkt sich keineswegs nur auf die Beseitigung von Schäden. Im Barnim wurden acht Tabuzonen eingerichtet, in denen Aktivitäten von Bibern schon im Vorfeld unterbunden werden. Zu diesen Zonen gehören der Dewinsee bei Danewitz oder auch die Schwärze unterhalb des Forstbotanischen Gartens in Eberswalde. Ausgewählt wurden sie, um Rückstaus zu unterbinden und Schäden für Siedlungen oder Kleingartenanlagen zu vermeiden, in Eberswalde beispielsweise eine Überflutung des Marktplatzes.

„Es gibt vereinzelt Anrufe, wenn sich ein Biber in einer Gegend niederlassen will“, berichtet Andreas Krone. Der Bodenverband sei jedenfalls der richtige Ansprechpartner, der auf Antrag gegen eine Neuansiedlung vorgehen könne, wenn Wohnbebauung oder Kleingärten bedroht sind. In der Regel reiche es aus, wenn ein Damm oder eine Biberburg beim Baubeginn abgetragen werde. Die Tiere reagieren auf diese „Vergrämungen“. Bislang hätten erst zwei Tiere getötet werden müssen. In Eberswalder an der Moore sei dies der Fall gewesen. Eine Genehmigung der Naturschutzbehörde ist dafür Voraussetzung.

Auf der anderen Seite gibt es Bereiche, in denen den Aktivitäten der Biber freien Lauf gelassen wird. Dies ist zum Beispiel in Naturschutzgebieten wie zum Beispiel am Nonnenfließ bei Spechthausen der Fall. Dort zeigen sich auch die ausgesprochen nützlichen Seiten des Dammbaumeisters. Durch die Rückstaus, so Andreas Krone, sei im zurückliegenden regenlosen Sommer ein stärkeres Austrocknen des Gebietes verhindert worden.

Mit den Tabu- und Duldungszonen wurden offenbar gute Erfahrungen gemacht. Bei rund 80 Revieren sei die Zahl der Biber im Kreis seit mehreren Jahren mit etwa 250 Tieren stabil, schwanke aber von Jahr zu Jahr etwas, wie Kristian Stelse, amtierender Leiter der Barnimer Naturschutzbehörde sagt. Auch aus seiner Sicht funktionere das Biber-Management. Im Straßenverkehr kämen Biber aber relativ häufig zu Tode.

Innerhalb ihrer Reviere erhöht sich die Zahl der Tiere nicht, da sich der Nachwuchs stets eine eigene Heimstatt sucht. Da im Barnim die Zahl der geeigneten Quartiere aufgrund fehlender natürlicher Voraussetzungen begrenzt ist, wächst auch die Gesamtpopulation nicht, so Krone.

Im Barnim erfolgte die Ausbreitung vom Finowkanal aus. Bis zum Teufelspfuhl hat es bislang aber nur ein Einzeltier geschafft. Die Spuren des Bibers können am Sonntag, 4. November, im Biesenthaler Becken auf einer Wanderung mit Andreas Krone als Mitglied des Naturschutzbundes beobachtet werden. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Biesenthal am Ende des Langerönner Wegs (Wendeschleife).