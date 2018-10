Schönste Häsin aus Schwedt

Michael Dietrich

Angermünde (MOZ) Mit nur 1,5 Punkten Vorsprung gewann der Passower Zuchtverein für Rassekaninchen das dritte Jahr in Folge die Vereinswertung der Uckermarkschau. Die 25. Auflage der Kreisschau in der Reithalle in der Birkenallee zog mehr als 300 Besucher an.

„Der größte Erfolg für einen Züchter ist die schönste Häsin oder den schönsten Rammler einer Schau“, erklärt Reik Hohmann vom Angermünder Rassekaninchenzuchtverein D 5. Viele der 23 Vereinsmitglieder helfen wie er aktiv bei der Ausrichtung der Uckermarkschau. Grillstand, Kassierung, Leitung, Basteltisch, Beratung und die Tombola sichern Züchter und ihre Familien ab. Einladungen, Sponsoren für Preise, Preisrichter, Katalogdruck, Streichelgatter für Kinder, Imbiss und Kaffee – an vieles ist zu denken bei so einer Kreisschau.

Für viele Züchter ist der Treff auch eine wichtige Kaufbörse für die Zucht. An den Ausstellungsboxen wird über Preise prämierter Kaninchen und Kontakte für nachgefragte Rassen gefachsimpelt. Es gibt kleine weiße Baluaugen für 26,50 Euro, beste Deutschen Riesen aber auch schon mal für 80 Euro. Vereinschef Veit Winning freute sich, dass unter den knapp 50 Ausstellern immerhin 9 Jugendliche sind. „Das ist kein leichtes Hobby, füttern ist jeden Tag angesagt, Stall ausmisten jede Woche!“ Natürlich sucht auch dieser Verein dringend Nachwuchs. Vor kurzem hat er sein langjähriges Mitglied und einen der Neugründer vor ­50 Jahren, Züchter Siegfried Kruse verloren. Im Alter von 85 Jahren verstarb der Zuchtfreund erst kürzlich. Der Verein stiftete ihm zu Ehren einen Gedächtnis-Preis, der als Wanderpokal jedes Jahr für das schönste Tier im Verein verliehen wird. Mit seiner Sammlung von Havanna-Kaninchen gewann der 28-Jährige Tobias Bailleu den Preis als Erster. Der Betonbauer betreibt die Zucht als willkommenen Freizeitausgleich. „Meine Eltern hatten immer Vieh auf dem Hof, da kommt man irgendwann auch dazu“, erzählt er.

Insgesamt gab es 297 Kaninchen zu sehen, darunter auch Deutsche Riesen und Rote Neuseeländer vom Nachwuchszüchter Maximilian Baumgart und Sachsengold von Rica Nimz, beide sind 12 Jahre alt und kommen aus Angermünde.

Die schönste Häsin der Uckermarkschau hatte dieses Jahr der Schwedter Züchter Philip Hilges in seiner Zucht. Für seine Sammlung Blaue Wiener bekam er den Landesehrenpreis und für Kaninchen Nummer 70 die beste Wertung 97,5 Punkte. Als bestes weibliches Jungtier bewerteten die Preisrichter den wildfarbenen Deutschen Widder von Lukas Broekmann aus Angermünde. Als schönster Rammler wurde ein Kaninchen der Rasse Thüringer bewertet. Er stammt aus der Zucht von Mandy Hartwig aus dem Schönefelder Ortsteil Klockow. Guido Walkhoff aus Prenzlau hatte den schönsten Nachwuchsrammler, ein wildfarbener Grauer Wiener. Mit 1449 Punkten gewann der Verein D 845 aus Passow hauchdünn vor D 5 Angermünde.

Nächster Höhepunkt der Züchter ist die Landesschau am 1. Dezember im Erlebniszentrum Paaren.