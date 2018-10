107 Schönheiten in einer Schau

Freude an der Tierwelt: Tobias (7) und Leonie (10) begeistern sich für die possierlichen Kaninchen bei der Kleintierschau, die an diesem Wochenende in der Sporthalle der Tobias-Seiler-Oberschule zu sehen war. © Foto: Wolfgang Rakitin

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Wie bei vielen Kleintierzuchtvereinen so sind auch bei dem Zuchtverein D 60 Bernau neue Mitglieder stets willkommen. Die zweitägige Kleintierausstellung am Wochenende war für dieses Anliegen eine gelungene Werbung.

In der herbstlich geschmückten Sporthalle der Tobias-Seiler-Oberschule wurden 107 Kaninchen aus 21 Rassen vorgestellt. Der Kleintierzuchtverein, der 1900 gegründet wurde und somit zu den ältesten in Brandenburg gehört, fühlt sich dem Erhalt der traditionellen Kaninchenrassen verpflichtet, wie der Vorsitzende und Ausstellungsleiter Manfred Knappe erläutert. 1880 habe die organisierte Kaninchenzucht in Chemnitz mit Angora- Holländer-, Riesen-, Widder- und Silberkaninchen begonnen. In der Bernauer Ausstellung war mit dem Englischen Widder eine Rarität vertreten. In Brandenburg, so Manfred Knappe, gebe es vermutlich nur noch zwei Züchter dieser Rasse. Auf der Ausstellung in Bernau waren auch weitere Vereine aus dem Barnim und Berlin vertreten.

Heute fehlen oftmals die räumlichen Voraussetzungen für die Kaninchenzucht und dennoch gibt es immer wieder Neueinsteiger. „Eigentlich hatte sich nur unsere Tochter zwei Kaninchen gewünscht. Ich habe dadurch aber die Zucht entdeckt“, berichtet Timmy Pätzel aus Mühlenbeck, einer von 15 Mitgliedern des Bernauer Vereins. Heute ist Tochter Leonie zehn Jahre alt und der Vater seit acht Jahren Züchter. „Familiär vorbelastet“ war die Familie nicht, lebte aber zunächst auf einem umgebauten Bauernhof, zog dann in ein Haus mit Garten, in dem heute 32 Kaninchen für die Zucht gehalten werden können.

Der siebenjährige Tobias besucht mit seiner Großmutter Sabine Prippernau die Ausstellung. Zuhause füttert er morgens und abends Hund und Katze. Sein Wunsch, ein Kaninchen auf den Arm zu nehmen, wird ihm gleich erfüllt.

Manfred Knappe, der zehn Jahre lang Landesjugendleiter war, berichtet von einer Schule bei Potsdam, an der ein Züchter eine AG nach dem Unterricht anbot. Doch hänge ein solches Angebot meist am persönlichen Engagement. Ein ähnliches Vorhaben sei ihm noch von einer Schule in Marlow bekannt.

„Zeit, Liebe, Sachkenntnis und Tierschutz gehören zur Zucht dazu“, sagt Manfred Knappe. Jeder Züchter entwickle aus seinen Erfahrungen eigene Vorgehensweisen und doch bleibe jede Kreuzung spannend. „Der Züchter muss wissen, was er will, alles auf einmal geht nicht“, sagt er. Durch die Verbesserung eines Merkmals wie Körperbau, Fellbeschaffenheit, Farbe oder Zeichnung könne es sein, dass ein anderes Kriterium auf einmal darunter leide. Zu 100 Prozent werde das Ideal nie erreicht. Bewertungen von 98,5 – die selbst auf Bundesschauen die Ausnahme seien – hätten auch Bernauer Mitglieder schon erzielt.

Den Wanderpreis des Bernauer Bürgermeisters – André Stahl ist zugleich Schirmherr der Ausstellung – sowie den Ehrenpreis der Stadt erhielt Ray Wittenhagen. Friedhelm Conrad bekam den Preis für den besten Rammler, Rita Knappe für die beste Häsin.

Kontakt: per E-Mail an rmknappe@gmail.com, jeden ersten Freitag im Monat Treffen um 19.30 Uhr im Treff 23, Breitscheidstraße 43a