Polizist nimmt Schwarzfahrer fest – und findet Drogen bei ihm

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Ohne gültigen Fahrschein, dafür aber mit jeder Menge Drogen war ein 32-jähriger Mann am Sonnabend in der S1 unterwegs.

Ein Kontrolleur hatte zuvor festgestellt, dass der gebürtige Marokkaner ohne Fahrschein mit der S1 unterwegs war. Er informierte daraufhin die Bundespolizei. Die Beamten durchsuchten den Mann am Bahnhof Oranienburg, konnten allerdings keinen Ausweis oder Papiere finden. Dafür entdeckten sie in den Taschen des Mannes jede Menge Drogen, die „über die normalen Mengen weit hinausgingen“, wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montagmorgen auf Nachfrage bestätigte. Daraufhin wurde er vorübergehend festgenommen.

Bei der Feststellung seiner Personalien wurde bekannt, dass der Mann aufgrund vorheriger Drogen- und Eigentumsdelikte bereits polizeibekannt ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er vernommen und anschließend vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich demnächst jedoch vor einem Richter verantworten.