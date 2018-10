Zwei verschiedene Gesichter

Martin Terstegge\moz

Brandenburg Bevor der Anpfiff für die Landesligapartie zwischen dem FC Stahl Brandenburg und FK Hansa Wittstock ertönte, wurde mit einer Schweigeminute dem ehemaligen Vorstandsmitglied Bojan Jordanov gedacht, der in der Woche überraschend verstorben war.

Dann sahen die Stahlfans eine für sie unterhaltsame erste Hälfte, in der ihren Lieblingen fast alles gelang. In der 11. Minute wurde Alexander Mertens imHansa-Strafraum gelegt, den fälligen Elfmeter verwandelte Pascal Karaterzi platziert. Die Gastgeber blieben dran, ließen den Ball ruhig in ihren Reihen laufen, um dann mit einem überraschenden Pass die FK-Defensive in Verlegenheit zu bringen. Für die größte Unruhe sorgte wieder einmal Mudai Watanabe, der bislang eine ganz starke Saison spielt.

In der 19. Minute hatte Kapitän Daniel Schimpf Pech, als er nach einem Eckball per Kopf nur den Pfosten traf. Doch wenig später durften die einheimischen Anhänger den zweiten Treffer bejubeln. Jonas Meyer kam von rechts, nahm Maß und traf unhaltbar in den linken oberen Winkel. Der Schuss war genauso gewollt.

Doch die Gastgeber hatten nicht nur glückliche Momente an diesem Tag. In der 35. Minute musste der gut aufgelegte Alexander Mertens verletzungsbedingt das Feld verlassen, so dass Luca Köhn zum Einsatz kam. Davon ließen sich die Stahl-Spieler aber nicht aus dem Konzept bringen. Wenig später spielte Lukas Hehne einen schönen Pass in die Spitze auf Watanabe, der flinke Japaner umspielte den FK-Torwart Stefan Protz und vollendete zum 3:0 (38.). Das Sahnehäubchen des ersten Durchgangs folgte in der 40. Minute. Karaterzi zog aus 30 Meter ab und erneut landete das Leder im Netz.

Der Nachteil dieser fast perfekten ersten Hälfte war, dass sich die Platzherren nicht mehr für den zweiten Abschnitt motivieren konnten. Offensivaktionen kamen so gut wie gar nicht zustande. So fanden die Wittstocker etwas besser in die Partie. Nach einer Stunde musste dann Stahl-Schlussmann Moustapha Nouka sein ganzes Können aufbieten, um den Einschlag in seinem Kasten zu verhindern.

Die Brandenburger bettelten um das Gegentor und wurden in der 71. Minute erhört. Als ihre Abwehr sich nicht einig war erzielteAnsumana Ceesay das 1:4. Dadurch wachte die Stahl-Elf wieder auf, spielte in der Defensive konzentrierter, kam aber nur noch zu einem gefährlichen Abschluss. Köhn traf in der 81. Minute nur den Pfosten.

Stahl-Trainer Eckart Märzke kritisierte den Auftritt seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel, fand aber lobende Worte für das Spiel vor der Halbzeit. Die Stahl-Elf scheint nach den Problemen zu Beginn nun in der Saison angekommen zu sein.

Kommenden Sonnabend (3. November geht es zum Tabellennachbarn SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde. (ter)