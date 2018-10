Dachstuhl in Flammen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Nach dem verheerenden Hausbrand am Sonntag in der Ruppiner Straße in Kremmen konnten sechs Familien nicht in ihre Wohnungen zurück. Eine kam in einer Notunterkunft unter, die anderen privat bei Freunden und Verwandten.

Wie Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) am Montag mitteilte, habe die Stadt sofort ihre Hilfe angeboten. „Alle haben sie dankend angenommen, aber erstmal keine konkreten Maßnahmen gefordert“, so Busse. Eckhard Kuhn, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, bot den Geschädigten freie Mietwohnungen an. Erste Gespräche habe es laut Busse gegeben. „Ich bin sehr glücklich, dass kein Menschenleben zu Schaden kam“, so Busse, der vor allem den Einsatzkräften dankt.

Laut Stadtbrandmeister Gerd Lerche kam es nicht nur wegen des schnellen Handelns der Feuerwehren zu keinem Übergreifen der Flammen. Die benachbarten Häuser waren durch Brandmauern geschützt. Noch unsicher ist, ob die Stadt einen Spendenaufruf starten wird. „Das werden wir in den nächsten Tagen beraten“, so Busse.

Währenddessen war am Montag die Kriminaltechnik vor Ort, um Spuren zu sichern und zur Brandursache zu ermitteln. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 800 000 Euro beziffert.