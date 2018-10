Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Gasthausbrauerei Brauwerk hat am Montag in Schwedt eröffnet.

Die Betreiber Ronald Steinke und Wolf Mieczkowski schenkten das erste Schwedter Bier stellvertretend für viele am Bau beteiligte regionale Firmen an zwei Bauleute aus und bedankten sich für termingerechtes Bauen. Zur Eröffnung des Brauwerks am Hotel Altstadtquartier gab es vier Sorten selbstgebrautes Bier, nur alkoholfreies Bier und Berliner Weiße wird zugekauft.