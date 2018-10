Vom Pferdeschuh bis zum Originalfragment

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (MOZ) Am vergangenen Sonnabend lockten zwischen Havel und Fläming 63 Museen unterschiedlicher Ausrichtung zu einem kostenlosen Besuch. Das jeweils am letzten Oktoberwochenende stattfindende Angebot unter dem Motto „Feuer und Flamme für unsere Museen“ lockte allerorten viele Interessierte.

So auch im Bad Belziger Heimatmuseum auf der Burg Eisenhardt, dass seit 13 Jahren an der Aktion teilnimmt. Hatten im Verlauf des Nachmittags rund 70 Besucher die Ausstellungsräume angesehen, zählte Museumsleiter Thomas Schmöhl zur spätabendlichen Burgführung im Fackelschein weitere 30 Interessierte.

„Die Gäste kamen aus Berlin, Potsdam und der Umgebung“, erzählt Schmöhl, der in seinen Führungen immer wieder neue geschichtliche Denkanstöße gibt.

Dabei wurde auch die Museumsentwicklung nicht außer acht gelassen. 1956 gegründet, ist die Einrichtung im Vergleich zum Burgdomizil, geradezu jung. Dennoch werden in den Vitrinen und Ausstellungsräumen teils jahrhundertealte Schätze aufbewahrt.

In den zurückliegenden 52 Jahren ist ihre Zahl auf nahezu 20.000 Ausstellungsstücke gestiegen. Von denen werden auf 100 Quadratmetern Ausstellungsfläche jeweils rund 1000 kleine und große Objekte gezeigt. Die immer wieder gewechselt werden. Vom Pferdeschuh über Folterwerkzeuge und Waffen bis hin zu Originalfragmenten der sächsischen Postsäule von 1725.

Das macht das Heimatmuseum immer wieder interessant und einen Besuch lohnenswert. Auch für viele Bad Belziger. Schließlich werden dort großteils Exponate gehütet, die aus den Reihen der Einwohner gestiftet wurden.

Wie kam es dazu? In den 1950er Jahren besaßen Orte wie Treuenbrietzen, Beelitz und Lehnin bereits etwas, wovon man in der Kreisstadt Belzig noch träumte: Ein eigenes kleines Heimatmuseum.

Bis auf wenige vorgeschichtliche Gelegenheitsfunde, die durch den Lehrer und Heimatfreund Walter Kuhlmey zusammengetragen worden waren, gab es zu jener Zeit keine zielgerichteten Sammlungen zugunsten einer Museumsgründung.

Dies änderte sich ab 1955, als eine Anordnung über die Arbeit in den Heimatmuseen erlassen und dieselben zu örtlichen staatlichen Organen erklärt wurden. In dieser Folge erging ein Aufruf an die Bevölkerung des Altkreises Belzig, noch vorhandene Trachten, bäuerliche Möbel, Schmuck, Arbeitsgeräte, Münzen, Waffen und Ausrüstungsstücke, Keramik usw. zugunsten einer Museumsgründung in Belzig zur Verfügung zu stellen. Der Erfolg blieb nicht aus und so schlug im März 1956 die Geburtsstunde der Belziger Heimatstube, aus das heutige Heimatmuseum mit seiner Sammlung hervorging.