Städtebund fordert mehr Geld für freiwillige Feuerwehren

dpa

Potsdam (dpa) Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg fordert vom Land mehr finanzielle Hilfen für die Arbeit der freiwilligen Feuerwehren.

Denkbar sei zum Beispiel, hauptamtliche Gerätewarte einzustellen, die für die Entlastung der Ehrenamtlichen sorgen sollen, teilte das Bündnis am Montag in Potsdam mit. Hintergrund ist unter anderem, dass die Zahl der Ehrenamtlichen zurückgeht und die Anforderungen an die Verbliebenen steigen. „Wir wollen die ehrenamtlichen Feuerwehren erhalten“, sagte Vizepräsident Oliver Hermann.

Der Brandschutz ist ein Aspekt eines am Montag vorgelegten Positionspapieres, das die Erwartungen des Städte- und Gemeindebundes an die Landespolitik bündelt - mit Blick auf die Landtagswahl in Brandenburg am 1. September 2019. Unter anderem geht es auch um bessere Bedingungen für Kommunen beim öffentlichen Nahverkehr und die Trink- und Abwasserversorgung.