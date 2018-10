Schlagerstars der DDR begeistern in der Ofenstadthalle

Katja Schrader

Velten Es war ein Wiedersehen mit alten Bekannten, das am Sonnabend in der Veltener Ofenstadthalle stattfand. Fast drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall präsentierten DDR-Schlagerstars alte Hits und neue Kompositionen.

Seit einigen Monaten touren Wolfgang Lippert, Frank Schöbel, Monika Herz, Angelika Mann, Eva-Maria Pieckert und Hans-Jürgen Beyer erfolgreich durch die neuen Bundesländer. Für Anne Bieberich ist es ein großer Tag. „Frank“ zu sehen, bedeute ihr mehr als nur „ein bisschen Nostalgie oder gar Ostalgie, wie man so sagt“. Obwohl – ein bisschen schon, wenn sie daran denkt, dass sie mit seiner Musik groß geworden ist. Mit vier bekam sie die erste Kassette mit dem Titel „Komm, wir malen eine Sonne“ geschenkt, erzählt Anne Bieberich.

Auch anderen Besuchern ist die Aufregung anzumerken, als das Licht in der Halle ausgeht, die Scheinwerfer blaues Licht in den Saal strahlen, die Discokugeln sich drehen. Wolfgang Lippert, einstmals stets „Lippi“ genannt, singt im Publikum „Ich glaub, es geht schon wieder los“.

„Es ist ein bisschen so wie ein Klassentreffen. Wir lachen ganz viel“, beschreibt Wolfgang Lippert die Stimmung unter den Kollegen. Sie verbinde viel. In der DDR habe jeder Sänger noch ein anständiges Musikstudium absolviert.

Eine Frau schiebt langsam ihren Rollator an der Bühne vorbei. „Wo wollen Sie denn hin?“, fragt Lippert. Da holt sie einen Strauß roter Rosen hervor und streckt ihn ihm entgegen. „Da denkste, sie rennt vorbei, da bringt se Rosen!“ Mit dem Handy wird noch ein gemeinsames Bild gemacht, dann geht die Show weiter.

Monika Herz im wallenden Kleid singt ihren alten Hit „Kleiner Vogel“. Dann holt sie ihren Sohn dazu. David habe sie zu verdanken, dass sie wieder auf der Bühne stehe. Sie interpretieren im Duett amerikanische Country-Hits. Auch Hans–Jürgen („Hansi“) Beyer sorgt für Stimmung. Sein Repertoire reicht von Jacques Offenbach bis zur britischen Ballade „Sign oft the Times“.

Eva-Maria Pieckert kommt ganz in Rot. Nach dem romantischen Duett mit Hans Jürgen-Beyer richtet sie das Wort an ihre Enkel im Publikum. „Nicht, dass ihr denkt, dass ich den Hansi liebe, ich liebe Opi“, versichert sie. Wieder werden wie in alten Zeiten Blumen auf die Bühne gebracht.

In der Pause gibt es Autogramme von Monika Herz und Sohn David. Anne Bieberich hat ihr mitgebrachtes Wurstbrot ausgepackt. „Ist das nicht alles schön?“, sagt sie zufrieden. Aber das Beste komme ja noch. „Frank Schöbel ist einfach ein toller Mensch. So sind sie alle, unsere DDR-Sänger“, erklärt sie. Frank habe sein Lied „Steh auf und leb dein Leben!“ ihr gewidmet, da ist sie sich sicher. Vor einigen Jahren hat sie ihm in einem langen Brief von ihren schweren Depressionen erzählt. Das habe ihn zu dem Titel inspiriert. „Wenn ich ihn sehe und die Musik höre, bin ich glücklich. Leider kommt wieder viel zu schnell der Alltag.“ Beim letzten Konzert habe er sie erkannt und angelächelt. Das war ein unvergesslicher Moment.

Nach der Pause will Wolfgang Lippert singen. „Erna kommt“, ruft das Publikum bittend. „Nee, eben nicht“, entgegnet der und singt ein neues Lied, das von den Mühen des Aufstehens erzählt. Angelika Mann kommt mit ihrem Traumzauberbaum-Hit „Guten Morgen“ auf die Bühne. Mit dem Stück „Der Bauch muss weg“, amüsiert sie das Publikum.

Dann kommt „Erna“ doch noch. Wolfgang Lippert bittet seine drei Kolleginnen als Backgroundsängerinnen auf die Bühne. Die Stimmung ist ausgelassen. Da verlieren einige Konzertbesucher jede Hemmung, gehen dicht an die Bühne und halten den Sängern ihr filmendes Handy direkt vor das Gesicht. Frank Schöbel kommt mit seiner Band. „Kommt ruhig nach vorne, aber hört auf mit dem Filmen. Seid lieber richtig dabei! Fotografieren könnt ihr meinetwegen ohne Ende“, sagt er. Seine Hits wie „Schreib es in den Sand“ und „Mit mir könnses ja machen“, werden mitgesungen.

Zwei Frauen tanzen Discofox am Rand. „Ich sehe Ü–50 heute, mein Alter und ein bisschen drüber“, so Schöbel. Anne Bieberich steht in guter Position. Und dann bleibt „Franks“ Blick tatsächlich kurz bei ihr, und er lächelt.