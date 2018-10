Auszeichnungen für verdienstvolle Kameraden im Bürgerhaus

Thomas Pilz

Löwenberger Land (MOZ) „Alte Kameraden“ schmetterten die Männer vom Rheinsberger Arbeiter-Gesangsverein am Sonnabend im Löwenberger Bürgerhaus unter anderem – und sie heimsten für ihren Gesang von den Anwesenden einen Riesenapplaus ein: Von 119 Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises – besser gesagt: „alten Kameraden“.

Und die waren sichtlich gerührt von der respektvollen Begrüßung durch die Sangesbrüder. Respekt zu zollen, das fiel dem Kreistagsvorsitzenden in Oberhavel, Karsten Peter Schröder (SPD) in seiner Ansprache ebenfalls nicht schwer. Zumal Schröder selber Feuerwehrmann ist. In Oberkrämer engagiert er sich seit Jahren als Helfer in der Not – und er sei noch immer aktiver Brandschützer, fügte er schmunzelnd hinzu. Wenngleich nicht mehr an vorderster Front. „Es gibt auch genug hinten zu tun“, so Schröder, der als Zeichen der Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr in Uniform erschienen war. Wobei es nicht mehr so lange hin sein werde, dass auch er in die Alters- und Ehrenabteilung wechselt, machte er klar. Die Zeit des Übergangs habe begonnen.

Deutlich machte Schröder in dem Zusammenhang: Inzwischen lasse auch ihm ein Problem keine Ruhe er, wenn er unter anderem an die Tageseinsatzbereitschaft in den hiesigen Löschgruppen denkt: „Bei uns wechseln die Feuerwehrleute mit dem vollendeten 65. Lebensjahr in die Altersabteilung. Andere Bundesländer sind da schon weiter, die haben den Abschied vom aktiven Dienst auf das Renteneintrittsalter von 67 Jahren nach hinten verlegt“, merkte Schröder an. Sofern es die Gesundheit zulasse und der Kamerad oder die Kameradin im Land Brandenburg das auch freiwillig gerne möchte, sollten sie ihre Dienstzeit um zwei Jahre verlängern dürfen, plädierte der Kreistagschef. Und Schröder rechnete vor: 2010 seien es noch 45 000 aktive Brandschützer in ganz Brandenburg gewesen, 2018 nur noch rund 35 000. Das gebe sehr zu denken.

Ebenso sollte schleunigst eine Rente für Feuerwehrleute in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken, zumal sie viel Lebenszeit aufwenden, um im entscheidenden Augenblick vielleicht sogar Menschenleben zu retten. Gut sei überdies, dass die Aufwandsentschädigungen nun maßvoll angehoben würden, merkte Schröder an. Den „alten Kameraden“ gab er mit auf den Weg: Sie mögen sich so oft wie möglich bei den aktiven Einsatzkräften blicken lassen, schon wegen ihres immensen Erfahrungsschatzes.

Hochachtung zollte den altgedienten Brandschützern ein weiterer Gast: Steven-Benjamin Scholle, der im Landratsamt den Fachbereich Verkehr, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz leitet. Scholle redete nicht um den heißen Brei herum. Er habe einen Riesenrespekt vor der geballten Lebensleistung der sich im Bürgerhaus versammelten Feuerwehrleute. Ebenso könne man nur dankbar sein für die Leistungen, der derzeit Aktiven: Der lange Sommer mit den vielen Bränden habe allen Wehren viel abverlangt. Solidarisch habe man sich zudem außerhalb des Landkreises an Löschaktion von Großbränden beteiligt. Ebenso wolle er den Autobahn-Feuerwehren herzlich danken, die ein enormes Pensum leisteten. Scholle versicherte, er werde darum kämpfen, dass die Förderprogramme für die Feuerwehren weiterentwickelt werden, so wie auch ständig die Fähigkeiten der Feuerwehrleute aktuellen Herausforderungen anzupassen seien.

Jörg Wolanka, stellvertretender Kreisbrandmeister, hatte die versammelte Runde zuvor begrüßt. Herzlich dankte er den geladenen Gästen, unter ihnen Hans-Jürgen Mörke, Polizeipräsident des Landes, für ihre Erscheinen und den Rheinsberger Sängern, die für die älteren Semester so manchen Gassenhauer vortrugen.