Neuer Kommandowagen für die Führungsebene der Feuerwehr

Hohen Neuendorf (MOZ) Angetreten! Zuerst stellen sich die Bergfelder Feuerwehrleute in einer Reihe auf, dann die Hohen Neuendorfer in einer weiteren. Schließlich wird der neue Kommandowagen feierlich aus dem „Versteck“ geholt, dem Bergfelder Feuerwehrgerätehaus. Alle Kameraden werden in Blaulicht getaucht, aber das Martinshorn bleibt still. Fotos, Rede, Danksagung. Erst auf „Wegtreten“ drängen vor allem die jungen Kameraden heran, um das neue Einsatzfahrzeug eingehend zu inspizieren.

Mit der Schlüsselübergabe von Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) an Stadtwehrführer Robert Röhl ist der neue Kommandowagen (KdoW) am Freitagabend offiziell in Dienst gestellt worden. Der funkelnd rote, etwa zwei Jahre alte Skoda „Yeti“ ist vor allem als Dienstfahrzeug für die Wehrführung gedacht, zur Erkundung oder dass die Führungskräfte zum Einsatzort kommen. Bisher hat Robert Röhl dafür immer sein privates Auto genutzt. Das sei aber erstens nicht so geländegängig wie der allradgetriebene Skoda, und zweitens nicht mit der Feuertechnik wie eben Martinshorn und Blaulicht versehen, sodass er nun auch schneller unterwegs sein kann. Der KdoW wird auch deshalb in Bergfelde stationiert, weil der Stadtwehrführer dort wohnt. Der etwa 30 000 Euro teure Diesel (mit grüner Plakette) mit 150 PS war bislang ein ziviles Fahrzeug, das aus einem Leasing-Vertrag zurückkam und für die Zwecke der Feuerwehr umgerüstet worden ist.

Im Unterschied zum Einsatzleitwagen habe der KdoW bedeutend weniger technische Ausrüstung an Bord, erklärte Röhl. So kann er vier Personen transportieren und hat dazu Feuerlöscher, Rettungsrucksack, Absperrmaterial sowie zwei Handsprechgeräte dabei. Das Bergfelder Depot ist damit voll. Hier stehen nun vier Feuerwehrautos: ein Tanklöschfahrzeug, ein Löschgruppenfahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen und der Kommandowagen.„Gefühlt übergebe ich jedes halbe Jahr ein Feuerwehrfahrzeug“, sagt Steffen Apelt. „Aber das wird nicht so bleiben.“ Allerdings werde er dieses Jahr noch ein Rettungsboot übergeben, erinnerte Robert Röhl den Bürgermeister an eine weitere Errungenschaft. Denn das Boot wird derzeit in Potsdam bereits gebaut und später in Borgsdorf auf dem Trailer stehen. Es hat Platz für fünf Feuerwehrleute – statt für zwei wie jetzt „unser knallrotes Gummiboot“, wie Robert Röhl sagt. Es ist für Einsätze auf der Havel oder anderen fließenden Gewässern geeignet, beispielsweise für die Beseitigung von Öl auf dem Wasser. Wer es steuern will, muss einen Führerschein haben. Das sei aber gar kein Problem, meint der Stadtwehrführer. Gerade unter den Borgsdorfer Kameraden gebe es gleich mehrere passionierte Angler, die auch einen Motorbootführerschein hätten.