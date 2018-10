Region will Europas schönstes Revier für Wassertourismus werden

Heike Weißapfel

Oberhavel (MOZ) Die Arbeitsgemeinschaft Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN-AG) will künftig ihre Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern ausbauen. Neuer Vorsitzender der WIN-AG ist Daniel Kurth, der Landrat des Kreises Barnim.

In ihrer Mitgliederversammlung hat die WIN-AG am Freitag den neuen Vorsitzenden gewählt. Das teilte Julia Pollok vom Projektbüro mit. Bisher hatte Oberhavels stellvertretender Landrat Egmont Hamelow (CDU, im Bild rechts) die Initiative angeführt. Der Vorsitz sei bei Barnims Landrat Daniel Kurth (SPD, im Bild links), der seit August Landrat in Barnim ist, nun insofern erneut an der richtigen Stelle, als sich ein aktuelles Projekt auch im Landkreis Barnim derzeit im Fokus der Arbeitsgemeinschaft befindet: der Erhalt der Schiffbarkeit des Finowkanals.

Auch für die Gewässer Oberhavels vom Langen Trödel bis zu den Ruppiner Kanälen hat die Initiative weitreichende Bedeutung. So gehört beispielsweise die Wiederherstellung der Schleuse Friedenthal in Oranienburg zu ihren Projekten.

Ziel der WIN-AG sei es, durch Investitionen in die wassertouristische Infrastruktur im Norden Brandenburgs eines der attraktivsten Wassertourismusreviere in Europa zu entwickeln. Es gelte aber auch, das führerscheinfreie Fahrgebiet in der Region zu erweitern, so Pollok. Der kommunalen Initiative gehören die Kreise Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Barnim, die Städte Liebenwalde, Oranienburg, Neuruppin, Eberswalde und Templin sowie die Gemeinden Wandlitz und Fehrbellin an. Bisher konnten zur Realisierung von Projekten etwa 22 Millionen Euro mit WIN-Partnern investiert werden. Davon beträgt der kommunale Eigenanteil etwa acht Millionen Euro.

Wer mit dem Boot unterwegs ist, nimmt die brandenburgische und die mecklenburgische Seenplatte schon längst als ein Revier wahr. Die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland noch zu stärken, bietet sich für die Brandenburger deshalb geradezu an. Beschlossen hat die Mitgliederversammlung deshalb auch, dass der Landkreis Mecklenburgische Seenplate künftig ein ständiger Gast der WIN-AG mit beratender Stimme sein soll. Damit werde auch die länderübergreifende Zusammenarbeit verstetigt. Gemeinsam sollen wassertouristische Potenziale genutzt werden.