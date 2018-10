Zu wenig Berufsschullehrer

Dieter Keller

Gütersloh (MOZ) Bis zum Jahr 2030 werden an den Berufsschulen bundesweit etwa 60 000 neue Lehrkräfte gebraucht. Denn fast die Hälfte der rund 125 000 Berufsschullehrer geht bis dahin in Pension. Es werden aber viel zu wenige ausgebildet: jährlich derzeit nur etwa 2000. Benötigt werden aber doppelt so viele, schlägt die Bertelsmann-Stiftung Alarm.

Die Zahlen hat der Bildungsforscher Klaus Klemm für die Stiftung ausgerechnet. „Ein Mangel an Berufsschullehrern schwächt unser Ausbildungssystem“, warnte Jörg Dräger, Stiftungsvorstand. „Das nimmt Jugendlichen wichtige Bildungschancen und schadet der Wirtschaft.“ Die Kultusminister unterschätzen nach Ansicht von Klemm den Bedarf. Denn sie berücksichtigen nicht, dass die Geburtenrate seit 2015 steigt und es daher mehr Schüler gibt. Nach seinen Berechnungen ist nur von 2021 bis 2025 eine gewisse Entspannung zu erwarten. Dann müssen bundesweit 3300 neue Berufsschullehrer pro Jahr eingestellt werden. Danach steigt allerdings der Bedarf bis 2030 auf 4800 und bis 2035 sogar auf 6000.

Bundesweit gab es im Schuljahr 2016/17 über 2,5 Millionen Berufsschüler. Davon besuchten 960 000 Vollzeitunterricht, etwa in Berufsfachschulen oder in Fachgymnasien. Die übrigen wurden in Teilzeit ausgebildet, sie gingen also neben der Lehre im Betrieb für den schulischen Teil in die Berufsschule.

Die größten Probleme drohen in den ostdeutschen Flächenländern. Denn hier steigt die Zahl der Schüler kontinuierlich an von aktuell 276 000 auf 303 000 im Jahr 2035. Auch in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg gibt es eine Zunahme. Dagegen rechnet Klemm in den westdeutschen Flächenländern mit einer zeitweiligen Entspannung, weil die Schülerzahlen bis etwa 2025 um zehn Prozent zurückgehen und erst danach wieder zunehmen dürften. Im Osten kommt dazu, dass fast 60 Prozent der Lehrkräfte über 50 Jahre alt sind. Bundesweit sind es lediglich 48 Prozent.

„Es hilft nichts, wenn die Länder sich Lehrer gegenseitig abwerben“, betont Klemm. Nötig sei, insgesamt mehr Berufsschullehrer auszubilden. Allerdings seien die Ausbildungskapazitäten für Berufsschullehrer an vielen Unis zurückgefahren worden. Dabei dauert die Ausbildung einschließlich Referendariat in der Regel mehr als sieben Jahre. Da kommt es gelegen, dass der Bedarf im Westen bis 2025 etwas zurückgeht. Doch schon jetzt muss Gas gegeben werden, weil er dann wieder steigt.

Bis dahin rechnet Klemm „im günstigsten Fall“ mit 2000 Uni-Absolventen. Vor allem bei gewerblich-technischen Fächern drohen große Nachwuchsprobleme. Hinzu kommen etwa 1000 Absolventen pro Jahr, die auf Lehramt an Gymnasien studiert haben und in allgemeinen Fächern eingesetzt werden. Schon bis 2020 können also nur drei von vier Stellen mit ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden. Daher sind Quer- und Seiteneinsteiger weiterhin sehr wichtig. Schon derzeit ist jeder Dritte kein ausgebildeter Berufsschullehrer. Sie sollten systematisch qualifiziert und dafür bundesweit einheitliche Standards eingeführt werden.