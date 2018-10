Macheten-Jongleur und Schlangenfrau verzaubern Gäste beim Dinner for Fun

Sophie Schade

Oranienburg In seiner zehnten Saison gastiert das „Dinner for fun“ in Oranienburg. Hundert Gäste bekommen in vier Stunden ein liebevoll zusammengestelltes Vier-Gänge-Menü sowie eine Mischung aus Akrobatik, Gesang und Tanz serviert, die sie bestens unterhalten sollen und den Alltag vergessen lassen.

Wer durch die fast unscheinbare Tür in das Zelt eintritt, das am August-Wilhelm-Steg am Oranienburger Schlosshafen aufgebaut ist, begibt sich auf eine Zeitreise zurück an den Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist die Zeit, in der sich Varieté-Theater in Deutschland zunehmender Beliebtheit erfreuten.

Schon im Foyer sind alle Möbel in rotem Samt gehalten, an der Decke hängen kleine Kronleuchter – es verspricht ein prunkvoller Abend zu werden. Die meisten Zuschauer haben es sich bereits an den Tischen in der Manege gemütlich gemacht, langsam wird es eng und kuschlig.

An Tisch neun sind die Gäste bereits in ein angeregtes Gespräch vertieft, dabei haben sich die dort platzierten Paare gerade erst kennengelernt. Bärbel Große aus Hennigsdorf hat die Karten von ihrem Mann Wolfgang zum Geburtstag geschenkt bekommen. „Eine tolle Kombination aus Essen und Unterhaltung“ verspricht sie sich von diesem Abend.

Mit dem Essen geht es nach einer Begrüßung durch das 13-köpfige Ensemble direkt los: Eine Variation an Wraps, begleitet von einem Wildkräutersalat mit Granatapfel. Nach der Vorspeise nimmt das Varietéprogramm Fahrt auf – vor allem dann, als sich der sympathisch-kauzige Moderator Herr Konrad nach einer mehrere Minuten andauernden Serie von Wortspielen von der Bühne trennen kann.

Ballerina Yuchan Iizuka aus Japan tanzt in einem Vertikaltuch über den Köpfen der Zuschauer und füllt den Raum mit ihrem strahlenden Lächeln aus. Neu im Ensemble ist Nikita Botourine, der neben allen artistischem Talent vor allem eine große Portion Selbstironie zu seinem Jonglage-Auftritt mitbringt: „Es gibt zwei Arten von Jonglage-Tricks: Die mit Applaus, und die, die wir machen.“ Selbstverständlich ist das eine maßlose Untertreibung. Tatsächlich kann der junge Mann sogar mit Machete, Axt und Messer jonglieren, auch wenn dem Publikum hierbei spürbar der Atem stockt.

Mit der Suppe, die als nächster Gang serviert wird, kommt beinahe vorweihnachtliche Stimmung im Saal auf: Denn es gibt Rotkohlsuppe mit winterlichen Aspekten, respektive mit Zimt gewürztem Bratapfel.

Anschließend versetzt Olena Weiss das Publikum mit einer beeindruckenden Hula-Hoop-Nummer in Erstaunen. Der Auftritt hätte übrigens sicherlich nichts von seiner Wirkung verloren, wenn das Kostüm der Künstlerin aus etwas mehr Stoff bestanden hätte.

„Das Gesamtpaket stimmt einfach, jeder kommt auf seine Kosten“, sind sich Bärbel und Wolfgang Große beim Zwischenfazit zum Hauptgang – Roulade gefüllt mit Fleischkäse zu gebratenem und gedünstetem Gemüse mit mehrfarbigem Kartoffelstock – einig.

Langsam macht sich eine leichte Schläfrigkeit nach dem guten Essen breit. Doch die hat keine Chance, lange anzuhalten: Phantomschmerzen bereitet die atemberaubende Vorstellung der in Südafrika geborenen „Schlangenfrau“ Emiria Morihata. Auf einer kleinen Erhöhung verbiegt sie sich in alle denkbaren Richtungen, ohne dass ihr dabei jemals das Lächeln aus dem Gesicht gleitet.

Der obligatorische Cancan am Ende der Vorstellung darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Der Abschluss gehört dann ein letztes Mal Pilar Orti Lopez, die schon den gesamten Abend über mit ihren Gesangseinlagen überzeugen kann, seien es Rock’n‘Roll oder lateinamerikanische Stücke. Das Dessert, ein luftiges Honig-Frischkäse-Mousse mit einer Kugel Eiscreme und Macarons, lässt den unterhaltsamen Abend ausklingen.

Frank Hildebrandt hat das Programm inzwischen zum achten Mal gesehen. „Das ist besser und kurzweiliger als jeder Fernsehabend“, findet er und bereut auch in diesem Jahr nicht, dass er die Show besucht hat.