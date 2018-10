Der Anfang des Endes der Ära Merkel

Berlin (MOZ) Hessen galt als allerletzte Chance, um in Würde abzutreten. Angela Merkel hat es geschafft – so halbwegs jedenfalls. Das dramatisch schlechte Ergebnis der Landtagswahl fiel gerade noch so gut aus, dass ihr Verzicht auf den CDU-Vorsitz am Tag danach selbstbestimmt und souverän wirkt. Tatsächlich kann davon nicht wirklich die Rede sein. Der Druck war zu hoch.

Nach 18 Jahren geht damit für die CDU eine Ära zu Ende, die nur mit der von Konrad Adenauer oder Helmut Kohl zu vergleichen ist. Wahrscheinlich hat ausgerechnet die protestantische Frau aus dem Osten die Partei sogar stärker verändert als es die beiden CDU-Übergestalten getan haben. Dabei ist diese enorme Leistung eigentlich ein Paradox. Denn am Amt der Vorsitzenden, an der wirklichen Parteiarbeit war Merkel niemals so interessiert wie es etwa Kohl gewesen ist.

Die Macht in der Partei diente ihr vor allem als Basis für die Kanzlerschaft. Systematisch ebnete sie Unterschiede zur SPD ein, deren Wähler sie wollte und auch bekam. Merkel nahm der CDU das muffig-konservative Element, machte sie liberaler und sozialer und eröffnete ihr dadurch das städtische Milieu. Viele Parteifreunde vor allem im Westen fühlten sich zusehends fremd in der eigenen CDU – und so dürfte Merkels Erfolg auch zum Erfolg der AfD beigetragen haben.

In einer letzten großen Volte opfert Merkel dem Kanzleramt nun auch den CDU-Vorsitz, obwohl sie noch vor wenigen Wochen voller Überzeugung argumentiert hatte, dass beide Ämter geradezu untrennbar zusammengehörten. Sie verzichtet auf die Parteimacht, um ihre Regierungsmacht zu sichern. Nur so kann ihr auch das gedankliche Kunststück gelingen, ihren Verzicht auf das Parteiamt ausschließlich mit den Schwierigkeiten der GroKo zu begründen, für die sie ja eigentlich als Kanzlerin und nicht als CDU-Vorsitzende verantwortlich ist.

Merkel hat davon gesprochen, dass sie sich einen würdevollen Ausstieg wünscht. Ob ihr das mit ihrer inneren Haltung und durch den Verzicht auf den CDU-Vorsitz gelingt, ist fraglich. Einen Posten aufzugeben, der einem eh nicht so viel bedeutet, fällt erheblich leichter als auf das Amt zu verzichten, für das man sich berufen und besonders geeignet fühlt. Angela Merkel hat einen ersten Schritt getan, ob ihr der zweite gelingt, bleibt abzuwarten.