Brandenburgische Seenplatte ist keine eingetragene Marke

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der Tourismusverband Ruppiner Seenland ist mit seinem Versuch zunächst gescheitert, die Bezeichnung „Brandenburgische Seenplatte“ als geschützte Marke eintragen zu lassen.

Wie aus einer Veröffentlichung des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hervorgeht, erfolgte die Anmeldung bereits am 12. Mai 2017. Wegen der „fehlenden Unterscheidungskraft“ als Schutzhindernis wurde der Antrag jedoch zurückgewiesen und die Marke nicht eingetragen, womit sie weiterhin jede Region benutzen darf. Die Marke soll unter anderem für die Durchführung von Marketingkampagnen sowie die Entwicklung von Marketingstrategien und -konzepten Verwendung finden. Die Mecklenburgische Seenplatte ist als Marke auch nicht eingetragen, sehr wohl aber das dazugehörige blau-grüne Logo mit der Aufschrift „Natürlich! Mecklenburgische Seenplatte“.

Am vergangenen Freitag hatte die Regio Nord ihren Urlaubsplaner für die „Mecklenburgiche und Brandenburgische Seenplatte“ in Klein-Mutz vorgestellt. Regio-Nord-Chef Olaf Bechert kündigte an, dass die Region, die zurzeit noch unter der Bezeichnung Ruppiner Seenland für sich wirbt, künftig landkreisübergreifend als „Brandenburger Seenplatte“ international um Gäste werben werde. Die Touristiker seien begeistert von der Bezeichnung. Die Frage, ob es sich bereits um eine geschützte Marke handelt, konnte Bechert nicht beantworten. Sehr wohl aber, dass man sich die Internet-Adresse brandenburgische-seenplatte.de gesichert habe. Bis der Besucher dort eigene Inhalte vorfindet, wird dieser auf das bereits existierende Internet-Angebot der Regio Nord weitergeleitet.

Noch sei nicht geklärt, unter welcher Rechtsform die „Brandenburgische Seenplatte“ vermarktet werden soll, als Verein oder als eine GmbH und ob es eigenes Logo geben wird, das man im Urlaubsplaner noch vergeblich sucht.