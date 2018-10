Leihfahrrad-Projekt in Glienicke offenbar vorerst gescheitert

Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Das Leihfahrrad-Projekt in Glienicke ist offenbar gescheitert. Der Anbieter „mobike“ hat auf Nachfrage angekündigt, zunächst bis zum Frühjahr keine weiteren Räder mehr in Glienicke zu stationieren. Im Frühjahr soll neu nachgedacht werden.

Unterm Strich sei der Test aber auf eine gute Resonanz gestoßen, sagte Beate Overbeck, Head of Government Affairs/ Partnerships, bei „mobike“. „Es wurden mehrfach Fahrräder aufgestockt, da die ursprünglich verteilten Bikes nicht ausreichend waren“, sagte sie.

Der chinesische Leihfahrradanbieter hatte am 3. Mai sein Projekt in Glienicke gestartet und 50 orange-silberfarbene Drahtesel im Ort abgestellt. Neben vier festen Parkplatzzonen, die vor dem Alten Rathaus, am Dorfteich, am Kirchvorplatz und am Kreisverkehr im Sonnengarten eingerichtet wurden, stellte das Unternehmen seine Fahrräder auch an weiteren Standorten im Gemeindegebiet sowie an den Berliner S-Bahnhöfen Hermsdorf und Frohnau zur Verfügung. Glienicke war die erste Kommune in Brandenburg, in der das Unternehmen aktiv wurde. Inzwischen sind die Parkzonen aus dem Ortsbild verschwunden, Leihfahrräder waren nicht zu finden. Nach Angaben des Unternehmens ist das Fehlen der Räder von Glienicker Nutzern aber noch nicht gemeldet worden.

Denn die Nutzer hatten ein ungewöhnliches Verhalten an den Tag gelegt. „Es war eine Herausforderung für uns, dass die ‚mobikes’ aus Glienicke oftmals zu den angrenzenden S-Bahnhöfen, aber nicht mehr zurückgefahren wurden. Dies veranlasst uns zu Anpassungen der operativen Zone“, kündigte Beate Overbeck an. Was genau sie damit meinte, erläuterte sie so: „Wir passen unsere operativen Zonen immer dem Bedarf an. Was das für Glienicke heißen kann, werden wir im nächsten Jahr besprechen und entscheiden“, teilte sie auf Nachfrage mit.

Grundsätzlich bewertet „mobike“ den Test in Glienicke positiv: „Auch in kleineren Orten besteht ein Bedarf für Verleihradsysteme als Ergänzung zum Nahverkehr. Um hier die optimale Lösung anbieten zu können, ist eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt beziehungsweise der Gemeinde erforderlich. Dann entstehen Synergien, die für alle einen hohen Mehrwert bieten“, ist Beate Overbeck weiterhin überzeugt von der Geschäftsphilosophie ihres chinesischen Unternehmens.