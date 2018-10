Wenn der Schlaf zum Termin wird

Martin Hoffmann

Potsdam (SWP) Fällt die erholsame Nachtruhe gelegentlich aus, gibt es keinen Grund, beunruhigt zu sein. Halten Einschlaf- und Durchschlafprobleme aber über mehr als einen Monat an, bleiben gesundheitliche Folgen selten aus.

Menschen mit andauernden Schlafstörungen verbreiten nicht nur schlechte Laune. Medizinische Studien zeigen, dass ihr Risiko wächst, an Kopfschmerzen, Magen-Darm-Leiden, Herz-Kreislauf-Problemen, Übergewicht oder Diabetes zu erkranken. Sie schwächen ihr Immunsystem und werden anfälliger für Infektionen. Ihre Fähigkeit, sich tagsüber zu konzentrieren, schwindet. Die Gefahr, einen Unfall zu verursachen, steigt.

Die Ursachen, nachts nicht zur Ruhe zu kommen, sind vielfältig. Menschen, die am Arbeitsplatz und in der Freizeit von Termin zu Termin hasten, meinen: Wer müde ist, erholt sich automatisch gut. Im spätabendlichen Satz „Ich muss jetzt unbedingt ins Bett“ gipfelt diese Befehlskette. Doch Körper und Geist sind kein Akku, der an eine Station andockt und sich auflädt. Es mag ja lange Zeit gutgehen, sich auszupowern. Doch dann geschieht Unvorhersehbares: Der Chef watscht einen verbal ab, der Partner fühlt sich vernachlässigt, ein Kind hadert mit seinen Schulnoten, es passiert ein Unfall mit hohen finanziellen Folgen, ein Angehöriger oder Freund erkrankt schwer.

Man liegt im Bett und dreht sich hin und her. Gedanken schwirren, lassen sich nicht ausblenden. Ein Blick auf die Uhr: Was? Nur 45 Minuten vergangen? Wie zwei Stunden kommt einem dies vor. Schließlich nickt man ein. Um gleich wieder zu erwachen. Am Morgen fühlt man sich wie gerädert. „Wenn man wach liegt, nur Dunkelheit um sich hat und keine anderen Stimuli, dann ist jeder Gedanke wie eine Neonreklame“, beschreibt Tatjana Crönlein die Vorgänge. Sie ist Verhaltenstherapeutin am Schlaflabor der Uni Regensburg. Die Ereignisse, die einen nicht loslassen, können übrigens Monate zurückliegen, bevor sie einem den Schlaf rauben.

Wiederholen sich solche Nächte, schlittert der Schlafsuchende in eine veritable Schlafstörung. Alles nervt: der Mondschein, ein unübliches Geräusch auf der Straße, das bisher ertragene Schnarchen des Partners, der unpassende Spruch eines Kollegen – schon liegt man wieder wach. Später oder früher zu Bett gehen oder auf der Couch schlafen, ändert daran so wenig wie das Lesen eines Buches oder ein paar Gläser Bier oder Wein. Es fallen einem zwar bald die Augen zu, aber der erholsame Schlaf will nicht gelingen. Alkohol wirkt auf die Balance des Nervensystems. Zunächst regt er den für Ruhephasen zuständigen Parasympathikus an, um nach wenigen Stunden wegen sich einstellender Entzugserscheinungen den Sympathikus zu beleben, zuständig für Aktivität.

Allein erlebt der Einzelne diesen Teufelskreis nicht. Jeder dritte Mensch in Deutschland schläft nach einer repräsentativen Umfrage der Techniker Krankenkasse mäßig oder schlecht. Jeder achte Erwachsene klagt über Einschlafprobleme. Er braucht länger als 30 Minuten um wegzudösen, 25 Prozent können nicht durchschlafen, liegen immer wieder wach. Unter den 40- bis 60-Jährigen kämpft fast jeder Dritte gegen Durchschlafstörungen.

Die Gründe: Drei von zehn Befragten nennen beruflichen und privaten Stress als Faktor – jede dritte Frau und jeder vierte Mann. Leben sie mit Kindern zusammen, steigt die Zahl auf 41 Prozent. Der Schlaf ist zum Termin geworden. Doch auf Knopfdruck gelingt dies nicht. Jeden Zehnten plagen Geldsorgen. Nach einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung wirkt auch unfaire Entlohnung schlafraubend. Bei Beschäftigten, die sich darüber beklagen, wird Schlafstörung 36 Prozent häufiger diagnostiziert als bei fair Bezahlten.

Was tun dagegen? Schafe zählen gehört wohl zu den bekanntesten Einschlaf-Hausmitteln. Die Idee: Das Addieren verdrängt die schlafraubenden Gedanken, die Konzentration darauf wirkt ermüdend. Die Tiere gelten zudem als friedlich und sanftmütig. Ähnlich soll die 4-7-8-Methode funktionieren. Das Konzept: Die obere Zungenspitze hinter die oberen Schneidezähne legen; durch die Nase einatmen und bis 4 zählen; Atem anhalten und bis 7 zählen; durch den Mund ausatmen und dabei bis 8 zählen. Wer den Vorgang vier Mal wiederholt, soll nach 60 Sekunden eingeschlummert sein. Als Hausmittel gelten Baldriantropfen, Tees aus Hopfenzapfen, Melissenblättern, getrockneten Lavendelblüten oder Passionsblumenkraut. Warme Bäder mit Aufgüssen aus diesen Pflanzen sollen wie die Tasse heiße Milch mit Honig ebenfalls beruhigend wirken.

Schlafforscher empfehlen, zunächst abzuklären, ob Erkrankungen oder Medikamente beteiligt sind. Dazu zählen sie Schlafapnoe (Schnarchen mit Atempausen), Missempfindungen in den Beinen oder Tagesschläfrigkeit, Depressionen, Angst- oder Essstörungen. Ist dies nicht der Fall, kann eine Umstellung des Alltags helfen. Wichtig ist, einen festen Rhythmus für Aufsteh- und Bettgehzeiten einzuhalten, den Magen abends nicht mit großen Mahlzeiten zu belasten, auf Nickerchen am Tag zu verzichten und drei Stunden vor dem Schlafengehen keinen Alkohol zu sich zu nehmen.