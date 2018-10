Schlag gegen Zigarettenmafia: Illegale Händlerin vor Gericht

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Aufgrund eines Ermittlungserfolgs der Polizei, mit dem der Zigarettenmafia ein empfindlicher Schlag versetzt werden konnte, wird jetzt am Landgericht Neuruppin gegen eine mutmaßliche Drahtzieherin dieses Geschäfts verhandelt. Bei der Angeklagten handelt es sich um eine in Müncheberg (Märkisch-Oderland) lebende 41-jährige Frau mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit.

Das Versteck für die illegal aus Polen eingeführten Zigaretten befand sich in einer Hennigsdorfer Garage, teilte Landgerichtssprecherin Iris le Claire mit. Nach sich länger hinziehenden Ermittlungen hatten die Beamten den Weg der Zigaretten von Polen nach Hennigsdorf nachvollziehen können. Zwischen Dezember 2016 und April 2018 seien so 24 193 Stangen ­– das entspricht fast fünf Millionen Zigaretten – illegal in den Handel gekommen. „Sie sollen im Straßenverkauf unter anderem in Hennigsdorf veräußert worden sein“, informierte le Claire. Pro Stange seien mindestens 19 Euro verlangt worden. Der reguläre Verkaufspreis beträgt mindestens 115 Euro. Dem Staat sollen Steuern in Höhe von 760 000 Euro entgangen sein. Die illegale Ware habe einen Verkaufserlös von 450 000 Euro gehabt.

Am ersten Prozesstag Mitte Oktober wurde nur die Anklageschrift verlesen. Am Donnerstag wird ein Zollbeamter als Zeuge vernommen. Das Urteil wird für den 5. November erwartet.