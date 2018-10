Kabinett berät über Verschärfungen beim Polizeigesetz

dpa

Potsdam (dpa) Die Brandenburger Landesregierung will mit einem neuen Polizeigesetz auf die Terrorgefahr im Land reagieren.

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) will die umstrittenen Verschärfungen am Dienstag nach der Kabinettssitzung in der Staatskanzlei vorstellen. Nach einem bereits bekannt gewordenen Gesetzentwurf soll die Polizei bei Terrorverdacht künftig unter anderem auch Messengerdienste abschöpfen und Gefährder bis zu vier Wochen in Gewahrsam nehmen dürfen. Zudem sollen landesweite Kontrollen an Hauptverkehrsstraßen ermöglicht und die Videoüberwachung öffentlicher Plätze ausgeweitet werden.

Auf Druck der mitregierenden Linken hatte Schröter den ursprünglichen Gesetzentwurf in einigen Punkten entschärft. So wurden die Online-Durchsuchung bei Verdächtigen und elektronische Fußfesseln für terroristische Gefährder gestrichen.

Der oppositionellen CDU gehen die neuen Kompetenzen für die Polizei nicht weit genug. Die Grünen wollen gemeinsam mit einem linken Bündnis gegen die aus ihrer Sicht unverhältnismäßigen Eingriffe in die Grundrechte der Bürger am 10. November in Potsdam demonstrieren. In der darauffolgenden Woche soll das Gesetz im Landtag beraten werden.