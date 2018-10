Verwirrte Frau tritt und bespuckt Polizisten

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Halb drei Uhr morgens griffen Polizeibeamte am Montag in der Berliner Straße in Oranienburg eine „offenbar orientierungslose Frau“ auf.

Als die Polizisten sie nach Personaldokumenten durchsuchen wollte, schubste sie diese weg, trat und spuckte um sich. Außerdem beleidigte die Frau die Polizisten, wie es in der Polizeimeldung am Montag heißt. Die Beamten riefen daher einen Notarzt hinzu. Dieser lehnte allerdings eine Einweisung in ein Krankenhaus ab, so dass die Frau „aus den Maßnahmen“ entlassen wurde.

Trotz allem wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen, teilt die Polizei mit.